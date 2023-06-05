快訊

午後雷雨遍地開花至深夜 專家分析原因：1年不到10天會發生

台美「蒙特瑞會談」七月登場 學者研判將談解决遲交軍備問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

午後雷雨遍地開花至深夜 專家分析原因：1年不到10天會發生

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
不少地區昨天深夜至今天午夜出現雷雨，天氣風險公司表示，今天依然是午後雷雨的天氣型態，但規模應該會比昨天小一些，也不容易下到晚上。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
不少地區昨天深夜至今天午夜出現雷雨，天氣風險公司表示，今天依然是午後雷雨的天氣型態，但規模應該會比昨天小一些，也不容易下到晚上。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

不少地區昨天深夜至今天午夜出現雷雨，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，一年總是有個幾天，在氣象的熱力、動力條件都配合的情況下，午後雷雨遍地開花，而且到處飄流、激發新的對流，有些地方就會被雷雨多次襲擊，直到深夜。

天氣風險公司表示，這些條件包括大環境風向微弱、位於大低壓帶邊緣、高空潛在的熱能多，而且白天可能已發生午後雷雨。這樣的條件一年可能有數十天，但午夜雷雨一年實際僅發生不到10天，預報工作還是有很多要精進的地方。

進入午夜後雷雨發展的條件逐漸消失，雨勢會逐漸趨緩。天氣風險公司表示，今天依然是午後雷雨的天氣型態，但規模應該會比昨天小一些，也不容易下到晚上。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，周末兩天的對流降雨遍地開花，而且連續3個晚上都有「午夜雷雨」出現，大氣狀態不穩定，但是真正發生了，才會知道是以這種方式呈現。

吳聖宇說，今明兩天太平洋高壓較為增強，底層風向改變為偏東風，午後陸地上的熱對流發展還是有機會，但是規模應該會縮減。周三之後又會逐漸增多，再來到後半周的天氣跟熱帶擾動的發展以為鋒面的互動有關。

中央氣象局今天清晨解除豪雨特報，由於降雨趨於緩和，發生大雨或豪雨的機率降低，故解除豪雨特報；東北部、東南部地區及恆春半島仍有局部較大雨勢發生的機率。

中央氣象局說，今天北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。

豪雨 氣象局

延伸閱讀

上看36度 午後雷陣雨至夜間 吳德榮：梅雨季第5波鋒面周五接近

午後熱對流發展 13縣市大雨特報 彭啟明：游擊隊神出鬼沒

大氣環境不穩定 爬山小心午後對流降雨

對流發展旺易有短延時強降雨 雲林縣大雨特報

相關新聞

藥廠難撐 15款抗生素申請重新議價

健保連年議價，大砍健保藥價，不少抗生素一顆不到兩元，由於不敷成本，已有十五款抗生素向健保署提出重新議價，醫界擔心，如果價...

藥師：喊製藥國家隊 能解缺藥困境？

十五款抗生素向健保申請重新議價，目前僅一款排入藥物共同擬訂會議程，醫界擔心引發缺藥風暴。台灣感染管制學會理事長、台大醫院...

午後雷雨遍地開花至深夜 專家分析原因：1年不到10天會發生

不少地區昨天深夜至今天午夜出現雷雨，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，一年總是有個幾天，在氣象的熱力、動力...

高醫巡迴收效 桃源區C肝微根除

「醫師動，病人不動！」高醫團隊在高雄那瑪夏、桃源、茂林3區執行山區巡迴醫療26年不間斷，桃源區過往B、C肝炎患者多，高醫...

日女機上脫序「辱罵又咆哮」 華航證實：要求下機並通報航警

今天華航一架CI111日本福岡飛往台北班機，傳有一名日籍旅客脫序辱罵空服員，並咆哮其他旅客，亦不遵守機上安全規範。華航證...

豪雨不斷引發落石 蘇花公路南澳-和平路段「只出不進」

宜蘭山區今晚豪大雨不斷，造成蘇花公路出現落石，觀音路段晚間的時雨量一度達到每小時72.5毫米及3小時155毫米，第四區養護工程處南澳工務段宣布，蘇花公路南澳到和平路段晚間8點30分起只出不進，後來雨勢趨緩，於24時恢復通行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦