午後雷雨遍地開花至深夜 專家分析原因：1年不到10天會發生

不少地區昨天深夜至今天午夜出現雷雨，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，一年總是有個幾天，在氣象的熱力、動力條件都配合的情況下，午後雷雨遍地開花，而且到處飄流、激發新的對流，有些地方就會被雷雨多次襲擊，直到深夜。

天氣風險公司表示，這些條件包括大環境風向微弱、位於大低壓帶邊緣、高空潛在的熱能多，而且白天可能已發生午後雷雨。這樣的條件一年可能有數十天，但午夜雷雨一年實際僅發生不到10天，預報工作還是有很多要精進的地方。

進入午夜後雷雨發展的條件逐漸消失，雨勢會逐漸趨緩。天氣風險公司表示，今天依然是午後雷雨的天氣型態，但規模應該會比昨天小一些，也不容易下到晚上。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，周末兩天的對流降雨遍地開花，而且連續3個晚上都有「午夜雷雨」出現，大氣狀態不穩定，但是真正發生了，才會知道是以這種方式呈現。

吳聖宇說，今明兩天太平洋高壓較為增強，底層風向改變為偏東風，午後陸地上的熱對流發展還是有機會，但是規模應該會縮減。周三之後又會逐漸增多，再來到後半周的天氣跟熱帶擾動的發展以為鋒面的互動有關。

中央氣象局今天清晨解除豪雨特報，由於降雨趨於緩和，發生大雨或豪雨的機率降低，故解除豪雨特報；東北部、東南部地區及恆春半島仍有局部較大雨勢發生的機率。

中央氣象局說，今天北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。