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藥師：喊製藥國家隊 能解缺藥困境？

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
目前各藥廠仍在等待十數款的抗生素重新核定健保藥價，希望能夠趁著氧化鎂的調價後，一併解決。記者黃義書／攝影
目前各藥廠仍在等待十數款的抗生素重新核定健保藥價，希望能夠趁著氧化鎂的調價後，一併解決。記者黃義書／攝影

十五款抗生素健保申請重新議價，目前僅一款排入藥物共同擬訂會議程，醫界擔心引發缺藥風暴。台灣感染管制學會理事長、台大醫院感染管制中心主任陳宜君表示，研發生產抗生素的國際藥廠逐漸撤出台灣市場，而傳統抗生素價格低到比糖果都不如，一旦缺藥問題茲事體大，除了提高敗血症風險，也增加病菌抗藥性機率。

臨床顯示，銀髮族、免疫不全等族群容易出現上呼吸道感染、泌尿道感染，如果沒有及時使用抗生素，就可能引發敗血症；陳宜君指出，腎結石、泌尿道結石等患者，也可能因為阻塞而導致感染、發燒，引發敗血症，必須對症下藥，投以抗生素，才能壓住病情。

陳宜君舉例，假設首選抗生素Ａ藥的療效九成，若因為缺藥而選擇替代用藥Ｂ，但療效剩八成，雖然還是可以獲得一定治療成效，但每次都妥協一點，就容易讓病菌產生抗藥性，大幅提高未來「無藥可用」窘境的可能性，屆時社會將付出慘痛代價。

對於食藥署希望民眾信任「製藥國家隊」，台大感染科教授黃立民表示，本土藥廠具有一定製藥水準，理論上民眾確實應該要有信心，但關鍵在於品質管控是否到位，如果為了降低成本，使用便宜原料或縮減人力，當然可能導致品質不穩，進而影響療效、安全性，增加副作用。

開業藥師沈采穎表示，本土藥廠在健保藥價如此苛刻的環境中，還能夠生存，且保持品質，著實不容易。不過，每次爆發問題，政府就提出「某某」國家隊，遇到缺藥也是如此，這次食藥署喊出「製藥國家隊」，但果真可以解決缺藥困境，令人質疑。

陳宜君說，台灣藥廠品質雖然參差不齊，但累積十幾年的經驗，絕對有能力生產國際水準的抗生素，若想壓低成本，由品質控管不佳的藥廠製造抗生素，當成替代用藥，時間一久，可能讓本來品質好的抗生素也逐漸失去治療效果。

這次共有八大類抗生素申請健保重新議價，幾乎都是第一代抗生素老藥，沈采穎表示，全球物價飛漲，即使老藥生產成本也愈來愈高，希望健保核准藥價時可以考量成本，提高藥廠生產意願。

抗生素 健保 敗血症

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