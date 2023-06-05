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藥廠難撐 15款抗生素申請重新議價

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
15款抗生素生產廠商因不敷成本，申請健保重新核價中。圖／聯合報系資料照片
15款抗生素生產廠商因不敷成本，申請健保重新核價中。圖／聯合報系資料照片

健保連年議價，大砍健保藥價，不少抗生素一顆不到兩元，由於不敷成本，已有十五款抗生素向健保署提出重新議價，醫界擔心，如果價格仍舊維持「糖果價」，恐引發另一波缺藥風潮。對此，健保署表示，相關生產藥廠尚未通報缺藥。食藥署則說，這幾款抗生素均有國產學名藥可供替代，請民眾信任「台灣製藥國家隊」。

儘管抗生素尚未缺藥，但許多社區藥局早已出現抗生素缺藥、補不齊等窘境，民眾拿著處方箋，跑了多家藥局，仍領不到藥物，只好回到原來就診的醫療院所。開業藥師沈采穎表示，先前食藥署調查基層藥局「Amoxicillin與Clavulanate複方藥品」抗生素需求，明明藥師已告知缺貨，但迄今還是不少藥局未收到藥品。

食藥署副署長陳惠芳表示，世界各國爭搶抗生素，藥廠依照供貨紀錄，優先提供給原有的醫療院所、藥局，以致部分藥局收到處方箋，但無藥可給。建議藥局往上通報，由食藥署出面協調。

藥局無法供應部分抗生素及其他藥物，讓藥師普遍對通報平台感到失望，但更令人擔心的是，最近共有十五款抗生素向健保署申請重新議價，種類包括，盤尼西林penicillin類、巨環類、頭孢菌素類、Beta-lactam類、廣效性抗生素、Quinolone類、抗真菌類、細菌蛋白質合成抑制劑類等八大類。

沈采穎表示，這些都屬於常用的老抗生素，早已過了專利期，各類最低價約在一點五元，藥廠不敷成本，如果仍維持原價，可能退出台灣市場，引發另一波缺藥困境。

對此，陳惠芳強調，上述每款抗生素均有國產學名藥可以替代，台灣本土藥廠都通過ＰＩＣ／Ｓ ＧＭＰ等專業認證，所產製的學名藥輸銷百餘國家，民眾應該信任「台灣製藥國家隊」。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，這十五款抗生素中，Etapenem將於六月十五日在共擬會議討論調價，其餘十四款則仍待初步資料核定後，再研議是否送至共擬會，目前先維持原給付價，不會砍價。

沈采穎說，食藥署執掌藥安、食安等重要業務，沒人力處理缺藥，而健保連年砍藥價，無異「飲鴆止渴」，食藥署應該盤點原料、生產端，並補足人力，才能解決缺藥問題。

陳惠芳表示，為解決基層缺藥，衛福部著手建立「中盤商監控系統」，預定今年年底前建置完成，如有短缺，即時調度。

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