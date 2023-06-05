生活美學／巔峰聚會 諾獎得主莫言 遇上影后林青霞

爲司機來晚，加以路上堵車，居然偏偏在緊要關頭，比約定的時間遲到了十分鐘，心裡嘀咕著，這個由我牽引的重要聚會，在我缺席的情況下，兩位素未謀面的大名人，乍相逢，到底會是怎麼個光景？陌生？拘謹？

一走進「半山書房」，就知道自己在瞎擔心，啥尷尬事也沒，客人莫言神情輕鬆得很，跟同來的書法家王振、香港電台的施志咏早已在座了，主人林青霞身穿一件蘋果綠的長袍，更是笑得像朵花似的，正興致勃勃注視著長桌上展示的莫言墨寶，那是一幅長條，上書「青霞書房」，蓋罷印章，他們兩人手執長條，高高興興的合影了一張照。接著，輪到我了，莫言送給我的墨寶，上書「夢筆生花」，字體豪邁，氣韻生動，令我喜出望外。

書法家王振(右起)、諾貝爾文學獎得主莫言、林青霞與香港電台的施志咏合影。圖／林青霞提供

名家世紀會晤 一聊竟是老鄉

林青霞替莫言素描。圖／林青霞提供 跟諾貝爾文學獎得主見面喝茶，這可是難得的機遇，得説説緣起。去年拙著《談心——與林青霞一起走過的十八年》發表後，曾經接受香港電台《大地書香》的訪問，節目主持人施志咏跟我聊得投契，可説是一「談」如故，結果發現我們在二十年前就曾經在電台結緣了，這以後，因為疫情嚴峻的緣故，我們雖未見面，卻不時用WhatsApp交流。一日，志咏傳來訊息，説是莫言老師即將有香港之行，她跟莫老師和王振老師一向保持聯繫，而我經常和青霞交流談心，何不趁此良機，讓兩位頂尖人物來個「世紀會晤」？於是，經環環相扣、穿針引線，促成了這次令人期待的聚會。

青霞一向熱情好客，近年來更喜結交文化人士，尤其是名聞遐邇的大作家，她會虛心求教，向他們學習寫作要訣。能夠請到莫言，那可是天賜的善緣了。我知道她之前看過不少莫言的書，最近也買了莫言的新作《晚熟的人》，心想到時大概會向大師好好討教吧！那天，一輪合影之後，大家在長桌前坐下，閑適自在的聊起天來。「你們三位（莫、林、王）都是山東人，真巧！」我開口説。莫言來自高密，這個曾經的窮鄉僻壤，如今已在作家的筆下廣為人知了；青霞祖籍萊陽，這地方從前以萊陽梨聞名，如今卻產生了一位絕世美顔的巨星，「高密和萊陽兩地很近呢！只相距……里路」莫言答道。我是個數目白癡，聽了既記不得也弄不清到底有多近，只知道兩位名家因得知彼此的故鄉就在比鄰，而顯得格外惺惺相惜。

山東話互交心 茶香裡說故事

「各位會用山東話交談嗎？」我好奇追問。這下，卻激發了老鄉與老鄉之間無與倫比的親和力了。莫言說，在網上看到過青霞用山東話朗誦自己的文章，青霞聽了一高興，就用山東方言蹦出一句坊間常聞的大粗口，說得活靈活現、清脆俐落，極富喜劇效果，讓大家立馬笑翻了天！那場口，哪裡還像文學巨匠和天皇巨星在交流，簡直是中學生在課餘盡情嬉戲，大家都顯得毫無顧忌、樂不可支，早已忘了什麼初次見面的客套矜持了！

事後青霞跟我説，有一回去青島旅行，在市區溜達，只見到處高樓大廈，當地人都文質彬彬，不説山東話了，她有點失落，那時老父剛去世不久，令她非常懷念。忽然，在街尾一條小巷裡，看到了一群老爹老娘圍坐在一張小桌旁，這群老鄉一張嘴，就劈哩啪啦夾雜著一輪山東粗口，使她想起了當年老爸的口吻，是從小聽慣的啊！這一聽，眼眶濕了，當下一陣暖意，襲上心頭！因此，那天在半山書房，看到老鄉來訪，就忍不住說溜了口。這邊，莫言是個小說家，作品裡的對白一向地道傳神，聽到如此鮮活的家鄉俚語俗話，自然倍感親切。

接著，茶來了，點心一道道慢慢的上，主客隨意吃，隨意聊。青霞說，莫言在諾貝爾獎頒授典禮上的演講詞太動人了，是用講故事的方式來發表的，真是別出心裁啊！的確，莫言的得獎感言，由一個個故事串聯而成，娓娓道來，不落俗套，看似平淡，蘊含深意。莫言謙稱：「我不會講理論啊，只好説故事」。其實，能把故事説好，就已是盡了寫作和演講的能事了。青霞也是個講故事的高手，她説起當年拍攝《東方不敗》，差點因假髮而沉溺水中的意外，她講得動容，大家聽得出神。

林青霞捧出了她珍藏的莫言作品，讓作家來題簽。圖／林青霞提供

捧出大摞珍藏 當場變簽書會

吃著聊著，大家又隨意起身走動，隨著主人到牆上掛著的一幅幅字畫前去覽賞。從黃永玉的荷花，林風眠的裸女，金耀基的書法《將進酒》，走到了董其昌的墨寶前。

這時，主人跟來客駐足良久，只聽得他們一面欣賞，一面口中念念有詞，「平平平仄仄，仄仄仄平平……」原來，莫言、王振和青霞三人在討論中國古典詩詞的韻律呢！賞完字畫，大家又回到長桌坐下，歇息時，自然而然掏出了手機來看，拍照的拍，傳訊息的傳，就像跟家人相處一般舒坦。青霞自從幾年前跟影迷團愛林泉接上了頭，心態變得愈來愈年輕，那手機可是運用得十分溜，什麼稀奇古怪的玩意兒都難不倒她；至於莫言，他的確是走在時代的尖端，前不久，還用過最新的科技發明寫稿呢。於是，這兩位性情中人，就如此在出入今古、不拘小節的氛圍中，率性隨意的不停聊下去了。

不一會，青霞捧出了她的珍藏，一大摞莫言的作品，讓作家來題簽，莫言一本本的認真簽，他的簽名特別好看，是流線型的一筆而下。看他簽著簽著，我突然意識到先前因出門匆匆，竟然忘了帶上我家中那一大堆的莫言著作了。

正懊惱著，青霞體貼的在書架上翻出了一本《檀香刑》交給我，「那是火災中劫後餘生的，上面還有煙火燻黑的痕跡呢！」她如是說。不管怎樣，此時的我如獲至寶，趕快拿了書請莫言題簽，緊緊把握了這個難得的機會，志咏則在一旁，用手機一一拍下了寶貴的鏡頭。

莫言的墨寶，上書「夢筆生花」。圖／林青霞提供

影后親筆素描 巨匠躍然紙上

長桌上，莫言坐在對面，青霞坐在我身旁，我和她悄悄交換了一個眼色，青霞就起身拿了一曡畫紙，紫紅色，是印刷《鏡前鏡後》剩餘的，她平時拿來素描用。難得莫言大師到訪，機不可失啊！於是，青霞就全神貫注對著眼前的模特，寫起生來了。我們連大氣都不敢透，生怕讓莫言發現了，會失去自然的神態。青霞素描可有本領，不消幾分鐘，寥寥數筆，就把描繪對象的形容笑貌給捕捉下來了。當然，她天生就是個完美主義者，往往畫中人滿意了，她還是過不了自己的關，非得一畫再畫，精益求精，那天，她就足足用了一個多小時，畫完莫言，再畫王振及施志咏，務必讓來客人人都滿意為止。

結果，她畫了兩遍莫言，第二次畫得維妙維肖，端的是佳作！莫言憨厚懇摯的容顏，在青霞的筆下，栩栩如生，呼之欲出，他倆拿了畫合影，作畫的和被畫的同樣笑得開懷！那畫上得題個什麼字呢？兩人略加思索，說不如寫上「莫言笑」吧！寫完後，青霞隨即簽上大名，結果前後連成一氣，變成了「莫言笑青霞」，無論如何，那天下午，不管是莫笑還是青笑，大部分時間都是在哈哈大笑中度過的。最有趣的一樁是，拍照時，大家提議說「莫老師，你得把眼睛睜大些」，莫言答得委屈，「我的眼睛睜得最大，也就是這個樣子了！」青霞聞言，撫掌拍手，仰天大笑！

招牌餃子待客 約好下次再來

不知不覺間，幾個鐘頭過去了，已經喝了香檳，吃過了三種蛋糕，多樣小食，然而大家談興未了，不知道誰提起了餃子，對好客的主人來說，這下可是正中下懷，原來青霞家的餃子，是遠近馳名的，她最喜歡讓能幹的菲傭包了餃子，不時送贈各方友好。於是，長桌上，端上了餃子，打開了茅台，又是新一輪的開懷暢飲，舉杯言歡。來客還不知道青霞與餃子的故事呢，話說當年在台灣，有個年輕小夥子熱烈追求她，甚至提出要帶她去美國開餃子鋪的前景作為利誘，那年代，能去美國可是很稀罕的，假如當時她真動了心，這世界上，可不知在何時何地會多了個餃子西施，而華語影壇就少了個電影皇后了！

這場別開生面莫林會，就如此在最融洽協調、毫無隔閡的情況下，延續了五個多小時。是兩位山東老鄉坦誠率真的交流，是他們所講故事的溫度、質感、脈絡、經緯，融化了時空的距離，點燃了內心的火花，讓出生背景迥異、成長環境大不相同，而又在各自行業中出類拔萃的人，驀然相遇，一見如故。

臨別，莫言在進電梯時，對青霞說下次到香港，他還來吃餃子；青霞趁著電梯在緩緩關門，兩手提著裙子，優雅的半蹲，做了個謝幕狀。