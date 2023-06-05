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慈禧落款墨寶 「榜書展」現身

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
慈禧太后御筆「福、壽」橫幅，中間鈐有「慈禧皇太后之寶」一印。慈禧太后常寫「福」、「壽」等字以賜內外大臣。圖／史博館提供
慈禧太后御筆「福、壽」橫幅，中間鈐有「慈禧皇太后之寶」一印。慈禧太后常寫「福」、「壽」等字以賜內外大臣。圖／史博館提供

國立歷史博物館與桃園市立美術館合作，以雙機構策展人方式共同策畫「榜書展」，展中一幅「慈禧太后御筆『福、壽』橫幅」，是台灣罕見展出的慈禧太后墨寶。史博館表示，清代皇室注重書法，慈禧太后「亦喜翰墨」，常書寫「福」、「壽」大字賜予大臣；但她的書法好壞、是否代筆等，是近代史爭論多年的有趣話題。

「榜書」指的是大字書法，具讓公眾觀看、傳達訊息的意涵。

此次史博館提供了廿件館藏文物，於桃美館橫山書法藝術館的「榜書展」展出，亮點包括慈禧太后御筆「福、壽」橫幅。此幅作品在金黃色綾布上裱托紅斗方，上書「福」、「壽」二大字，中間鈐上「慈禧皇太后之寶」大印；題字寫上：「慈禧皇太后御筆。光緒二十年十月。賜出使俄國大臣頭品頂戴湖北布政使臣。」

史博館表示，台灣罕見展出慈禧太后的書法，這幅作品用筆渾厚樸質，頗得大字精神。

慈禧的書法究竟好不好，與她的歷史評價一樣充滿爭議。根據北京故宮藏品，慈禧墨寶的書寫風格並不一致，可能非同一人所寫；慈禧在宮中長期供養兩位女性書法家，史家推論應是慈禧的代筆者。

更關鍵的證據來自一件北京故宮藏品。慈禧用硃砂抄寫的「般若波羅蜜多心經」，抄寫佛經須本人親筆才得福報，相信慈禧不會讓人代筆。但這篇經文筆力孱弱、結構鬆散，被認為是書法「初學等級」，恐怕才是慈禧真正的書法功力。

慈禧 北京故宮 史博館

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