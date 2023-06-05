健康名人堂／如果我有45億元 我會投資「人」

不久前，斥資45億，歷經14年籌設的台北榮總重粒子中心隆重開幕。顯然要與郭台銘出資的台大質子中心，分庭抗禮。加上粒子中心（包括質子及重粒子），台灣醫界重軍備戰爭，就要開打了！

和信醫院是台灣第一所癌症中心，在十多年前，當台灣一些醫學中心，紛紛要採購粒子治療儀器的時候，有位病人，熱心地，想要為我去募款，購置質子治療設備，但我婉拒了。

營造優質醫學教育、職業環境

擁有一部昂貴的高科技儀器，固然，會吸引病人，但是，我清楚知道，當今的粒子治療，對絕大多數病人而言，並沒有好處。質子治療已經存在60年，至今，尚未提升癌症病人的存活率。我更反對誤導病人，讓病人傾家蕩產，去接受效果沒有更好的自費醫療。

記得當郭台銘先生決定捐款200億給台大，建設癌醫中心及質子中心時，我就曾公開表示，把這筆錢投資在硬體的建設上面，太可惜了！

投資醫事人員 用制度精進專業

我的母校台大醫學院應該把錢用於，營造一個優質的醫學教育及執業環境，致力於人才的培育。最起碼，要讓台大的醫師，不必忙於在門診看上百位病人，而能專心照顧一般醫院無法處理的疑難雜症、用心教學及從事醫學研究，好好扮演台灣醫界龍頭的角色。

那麽，如果，我有45億元，我要做什麼呢？無庸置疑，我會投資於「人」。和信醫院從一開始就用心選擇，以幫助病人為志業的醫事人員。再以制度鼓勵大家，不斷精進自己的專業，用互信互賴互助的精神，實踐團隊醫療，為每一位進入我們醫院的病人爭取最高的治癒機會。

為了讓醫師沒有業績的壓力，和信醫院是全國唯一一所不以績效支薪的醫院，然而，固定薪資也不是吃大鍋飯。而是由同儕，不同科醫師、護理部、部門主任、下屬等的360度互評，來決定薪資及年終獎金。

為了病人的安全以及醫療品質的維護，和信醫院也是全國醫事人力及病床比最高的醫院。容許醫事人員，按步就班地把事情做好，以免因過勞而產生疏失，我們看到愈來愈多病人康復。

33年下來，根據健保署統計，和信醫院癌症病人的存活率不斷地提升，從第一期到第四期平均五年存活率達75%，遠高於全國平均的52%。

提升醫護薪資 不鼓吹自費醫療

我們相信健保是公共財，因此，從一開始就鼓勵同事，用最少的健保資源把病人照顧到最好。可是，在健保論量計酬給付制度下，堅持做對的事情，不做多，不鼓吹高價的自費醫療，相對的，醫院的收入就比較少，薪資也就沒辦法給很高。我雖然以我的同事為傲，並且心存感激，但我一直為此耿耿於懷。

所以，如果我有45億元，我會廣納同事的意見，一齊為大家創造更大的揮灑舞台，營造更為理想的學習及執業環境，來為台灣的癌症病人做更多事情。

我也不會忘記用一部分錢，來提升同事們的薪資，做為報答。因為，33年來，全院同事同心協力挽回了，許許多多癌症病人的生命。對我而言，我的同事的價值，遠遠高於他們的薪資。