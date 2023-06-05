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讀者6月號 認識真正女強人

聯合報／ 台北訊

讀者6月號文章「對意外保持彈性」，作者透過一次埃及旅遊認識到真正的「女強人」，不是時刻繃緊著臉、對自己與對別人苛刻的人，而是面對任何事情都能保持彈性妥善處理的人。

「講話要像國王」這篇短文則告訴大家，不要動不動就說「不好意思」，經常說「不好意思」的人只會降低自己的位置，拉低別人對你的評價。

文學知識部分，「為什麼外星人一直不來地球」，對天文愛好者或普通讀者提供基本的科普知識。「為什麼貓咪像主人」，這篇調查3千多名「鏟屎官」研究報告發現，你的個性如何，你養的貓的個性就會像你，喜怒哀樂、是否緊張與神經質，都跟主人的個性與生活習慣息息相關。

行銷世界的讀者摘文來自海內外的知名作家和媒體，每本80元。函附20元回郵，免費試閱讀者精選期刊一本，讀者2022年合訂本優惠預購中，全套12期900元，加贈「鑰匙環｣精緻禮品，諮詢電話（02）27028599。

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