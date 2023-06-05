高醫巡迴收效 桃源區C肝微根除

「醫師動，病人不動！」高醫團隊在高雄那瑪夏、桃源、茂林3區執行山區巡迴醫療26年不間斷，桃源區過往B、C肝炎患者多，高醫團隊協同在地衛生所深入地方篩檢，短短1年內，達成篩檢率99.5%，成為全國第一個「微根除」Ｂ、C肝區域。

高醫醫學系大一生日前隨同高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言上山，前往桃源區衛生所執行山區巡迴醫療，面對布農族年長患者，戴嘉言親切地用布農語問候，就像和老朋友互動，他形容，高醫人身上有走入偏鄉服務的DNA，1958年高醫大就有醫學系原民專班，培育眾多原住民公費醫師，尤其重視偏鄉醫療。

戴嘉言說，WHO目標2030年要滅絕Ｃ肝，台灣更要提早5年達成，Ｃ肝高盛行率集中在原鄉，包括花蓮秀林、花蓮卓溪、嘉義阿里山及高雄桃源。

高醫在桃源區建置「篩檢、治療、追蹤」三部曲，戴嘉言回憶說，衛福部曾向藥商募來千人份藥物，一人藥價約台幣240萬，龐大負擔非一般民眾能承受，但藥相當有效，幫助許多居民擺脫肝病之苦。

戴嘉言稱讚桃源區衛生所長邱孟肇團隊是守護居民健康的大功臣，高醫團隊和衛生所合作無間，為讓患者主動走進衛生所篩檢，醫護前往多人聚集的田地、工廠，甚至直接在路邊做篩檢，戴笑說，「我們像強盜一樣，強勢奪回民眾健康」。

今年高雄醫學大學獲國際USR大學社會責任計畫，戴嘉言說，遠距醫療資源逐漸挹注到偏鄉，但他認為，醫師能親自到偏鄉服務更為可貴，一般醫學生能接觸最先進設備，卻不容易理解偏鄉需求，高醫透過課程帶領學生走訪偏遠地區，給病患心理支持，也能展現醫者初心。