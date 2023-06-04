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草地野餐派對 23歲顱顏女孩笑看人生：這是我的亮點
羅慧夫顱顏基金會今首次舉辦「喜歡自己！親子野餐派對」，吸引數千名親子來到大直美堤河堤公園。基金會希望透過野餐活動，讓顱顏家庭聚在一起同樂、透透氣，也歡迎市民家庭加入，一起坐在野餐墊上、平視彼此，理解並尊重彼此的差異。
23歲的鄒宛倫從小就有「崔契爾柯林斯綜合症」，外貌和聽力都受到影響，但她將自己的與眾不同當作「日常」，接受自己的獨特，每天把自己打扮漂亮、出門上班。她也是一名業餘攝影師，在IG帳號(lun.paparazzi)紀錄鏡頭下的美好世界。
「因為我很獨特，更容易在人群中成為亮點，被人記住。」鄒宛倫說，外貌和內在都很重要，要喜歡自己的外貌，也要豐富自己的內在，兩者相輔相成，做事情才會更有動力。雖然常需要面對到別人多看幾眼，鄒宛倫說，這是可以向別人介紹自己的機會，人們了解彼此之後，就不會再另眼相看。
現年2歲的靖靖已經接受過2次修復手術，他還在媽媽肚子裡時就檢查出有單側唇顎裂，當時全家人都很擔心，猶豫要不要生下他。靖靖媽媽選擇生下孩子，並從懷孕期間在羅慧夫基金會的陪伴支持下，了解未來要如何照顧靖靖、陪伴靖靖度過未來的修復手術。
靖靖媽媽在今天的野餐派對活動表示，生下孩子是正確的決定，因為只需要經過幾次手術，孩子的外貌就與一般孩子沒兩樣，希望每個孩子都能喜歡自己，也希望社會大眾能尊重差異，一起為顱顏兒建立一個充滿接納和包容的成長環境。
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