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豪雨不斷引發落石 蘇花公路南澳至和平路段「只出不進」

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蘇花路廊強降雨 台9丁線南澳-和平晚間8點30分只出不進

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部公路總局表示，蘇花路廊發生強降雨，台9丁線南澳-和平路段於晚間8時30分只出不進。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
交通部公路總局表示，蘇花路廊發生強降雨，台9丁線南澳-和平路段於晚間8時30分只出不進。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

對流雲系發展旺盛，中央氣象局今天下午針對14縣市發布大雨特報。交通部公路總局晚間表示，蘇花路廊發生強降雨，台9丁線南澳-和平路段於晚間8時30分只出不進。

公路總局表示，蘇花路廊台9丁線南澳-和平路段今晚受強降雨影響，觀音路段於晚間7時40分，雨量已達每小時72.5毫米及3小時155毫米，台9丁線37.7k發生零星落石，第四區養護工程處南澳工務段已即調派機具現場清理中。

公路總局指出，因今晚降雨將持續至凌晨，南澳務段搶災機具人員已完成進駐且無人車受困，並加強巡視道路狀況，如有坍方採即坍即清維持路況，因雨勢加大，武塔-漢本路段於晚間8時30分道路管制只出不進，請用路人暫勿進入山區。

公路總局呼籲，強降雨期間，用路人避免行駛山區公路，並請多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播，或手機下載「幸福公路APP」掌握路況。

南澳 蘇花路廊 雨量 大雨特報

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