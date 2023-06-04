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113保護專線進線「跌破10萬人次」 性騷擾諮詢反增26%

中央社／ 台北4日電
「113保護專線諮詢」去年進線9萬6521人次，是108年以來首度少於10萬人次，但性騷擾諮詢卻增加26%，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
「113保護專線諮詢」去年進線9萬6521人次，是108年以來首度少於10萬人次，但性騷擾諮詢卻增加26%，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

根據最新統計，「113保護專線諮詢」去年進線9萬6521人次，是108年以來首度少於10萬人次，但性騷擾諮詢卻增加26%，為各案件類別增幅最高，衛福部分析此現象與媒體效應有關。

根據行政院性別平等會重要性別統計資料庫，在113保護專線諮詢人次統計中，107年至111年數據顯示，近5年諮詢數介於9萬至10萬之間，107年的9萬990人次為低點，108年增加至10萬5717人次，109年10萬378人次，在110年一度達10萬9780人次後，111年反轉降至9萬6521人次。

去年總諮詢人次下降，若將各案件類別諮詢數獨立分析，其中「性騷擾」諮詢人次較前一年不降反增，從110年的1196人次上升至去年的1507人次，增幅約26%，其次是身心障礙保護上升15.8%、非家內兒少保護11.6%、兒少性剝削10.9%與老人虐待0.9%。

衛福部保護司長張秀鴛今天晚間告訴中央社記者，性騷擾諮詢數增加與媒體效應有關，113是諮詢用途，主要是疑似發生性騷擾，民眾想瞭解申訴時程及時機等，意味民眾覺醒，性騷擾不能隱忍、應該勇敢申訴，好比近期台灣MeToo運動，是民主社會進步象徵。

針對去年113保護專線諮詢總體數量減少，張秀鴛強調，雖然113諮詢數降低，但總體通報案件並沒有變少。主要與通報窗口增加有關，就算案件未經過113，因為社會安全網強化，警察局、醫療院所等，以及近期不斷布建的區域社福中心都可通報，這就是社福中心設立目的 。

勵馨基金會副執行長王淑芬表示，從雞排妹事件開始，社會大眾開始關注性騷擾議題，民眾對性騷擾被害意識提升，越來越多被害人願意站出來，從實務調查確實也發現，近年性騷擾申訴案增加，以一般性騷擾申訴為主，職場性騷擾申訴仍較少。

王淑芬認為，雖然職場性騷擾諮詢電話數同樣有增加，但敢打電話不代表有申訴，通常電話諮詢只是詢問遇到的事件是否屬於性騷擾。近期一波職場性騷擾發聲運動，給大家一個「明燈」，原來這些都是性騷擾，畢竟職場性騷擾多是熟人所為，比較無法辨識。

性騷擾 職場 MeToo

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