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一張圖看天氣！鋒面兩波影響周三變天 這日起雨區再擴大

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
周三起，鋒面生成，各地天氣轉趨不穩，周六雨區更擴大，各地都有降雨機率。記者曾原信／攝影
周三起，鋒面生成，各地天氣轉趨不穩，周六雨區更擴大，各地都有降雨機率。記者曾原信／攝影

中央氣象局最新預報指出，明、後天天氣相對穩定，其中台南、高雄與屏東部分地區，明慎防高溫逾36度；周三起，鋒面生成，各地天氣轉趨不穩，午後雷陣雨明顯，周六雨區更擴大，各地都有降雨機率。此外，中南半島延伸至菲律賓東方海面的季風槽，有熱帶雲簇發展中，易有颱風生成，但時間點仍不確定，尚待觀察。

中央氣象局預報員廖經翔表示，明、後兩天水氣偏少，各地多雲到晴，花東地區、恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區、其他山區有局部短暫雷陣雨情況，山區則有機會發生局部較大雨勢。

周三（7日）起，華南地區有道鋒面建立，到周五（9日）前離台灣都還算遠；不過，期間受鋒面前偏南風影響，南部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後各地都有局部短暫雷陣雨機率。

廖經翔說，周六（10日）、周日（11日）鋒面逐漸往南，靠近台灣北部海面，因偏南風影響更明顯，雨區擴大至北部、東北部、南部、東南部地區，有局部短暫陣雨；其他地區多雲，午後各地都有局部短暫雷陣雨機率。

未來一周溫度，各地高溫均有機會到30度至31度。明天中午前後，高雄市近山區或河谷為橙色燈號（連續3日36度以上），有連續出現36度高溫機率；台南市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為黃色燈號（36度以上）。

中央氣象局觀測資料顯示，今天截止下午4時，累積雨量前10名，分別為：苗栗縣大湖分場（131.5 毫米）、苗栗縣大湖(1) （128.0毫米）、苗栗縣大湖（112.5 毫米）、苗栗縣白布帆（102.0毫米）、台中市雙崎(2)（102.0毫米）、台中市達觀國小（99.5毫米）、苗栗縣火炎山（96.0毫米）、苗栗縣三義（95.0毫米）、苗栗縣馬拉邦山（94.0毫米）、苗栗縣大坪頂（93.0毫米）。

周一、周二是未來一周天氣相對穩定日子，周三起，天氣轉趨不穩。圖／中央氣象局提供
周一、周二是未來一周天氣相對穩定日子，周三起，天氣轉趨不穩。圖／中央氣象局提供

高溫 颱風 氣象局

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