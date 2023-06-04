一張圖看天氣！鋒面兩波影響周三變天 這日起雨區再擴大

中央氣象局最新預報指出，明、後天天氣相對穩定，其中台南、高雄與屏東部分地區，明慎防高溫逾36度；周三起，鋒面生成，各地天氣轉趨不穩，午後雷陣雨明顯，周六雨區更擴大，各地都有降雨機率。此外，中南半島延伸至菲律賓東方海面的季風槽，有熱帶雲簇發展中，易有颱風生成，但時間點仍不確定，尚待觀察。

中央氣象局預報員廖經翔表示，明、後兩天水氣偏少，各地多雲到晴，花東地區、恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區、其他山區有局部短暫雷陣雨情況，山區則有機會發生局部較大雨勢。

周三（7日）起，華南地區有道鋒面建立，到周五（9日）前離台灣都還算遠；不過，期間受鋒面前偏南風影響，南部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後各地都有局部短暫雷陣雨機率。

廖經翔說，周六（10日）、周日（11日）鋒面逐漸往南，靠近台灣北部海面，因偏南風影響更明顯，雨區擴大至北部、東北部、南部、東南部地區，有局部短暫陣雨；其他地區多雲，午後各地都有局部短暫雷陣雨機率。

未來一周溫度，各地高溫均有機會到30度至31度。明天中午前後，高雄市近山區或河谷為橙色燈號（連續3日36度以上），有連續出現36度高溫機率；台南市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為黃色燈號（36度以上）。