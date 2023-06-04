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搭手扶梯小心！醫曝「藏3大病菌」 摸到恐會感染

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師指出，手扶梯藏有許多病菌，最好能避開直接觸碰。 圖／canva
醫師指出，手扶梯藏有許多病菌，最好能避開直接觸碰。 圖／canva

最近疫情又開始竄起，到公眾場所搭手扶梯時難免會碰觸扶手，不過重症科醫師黃軒指出，由於人流眾多，手扶梯容易受到各種污染，並分享防範手沾到污染物的方法，避免受到感染以致生病。

黃軒在臉書發文表示，手扶梯容易受到各種污染，包含了「灰塵和碎屑」、「食物殘渣」、「液體污染」、「藥物和化妝品」，人們在搭乘手扶梯時最容易留下這些東西的殘留物，會污染扶手和扶梯表面。

黃軒表示，手扶梯上可能存在的常見微生物包括，大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、鏈球菌，恐怕會引起感染。

黃軒指出，無論是哪種場所，手扶梯都可能受到病毒污染，病毒可以通過感染者的呼吸道飛沫、咳嗽或是打噴嚏傳播，然後附著在扶手表面。

黃軒也教導大家如何防範手沾到污染物，像是避免直接接觸，可以利用手套、衣袖或是紙巾物品間接接觸，另外頻繁洗手是最基本有效的方法，也要避免接觸臉部，不要在手扶梯上飲食，碎屑和食物殘渣可能會滲入手扶梯的表面，增加污染的風險。

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