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端午節前蛋價調降2元？ 北市蛋商公會：討論中

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
傳端午節前蛋價有望調降2元，北市蛋商公會表示，目前尚未決定還在討論中。圖／聯合報系資料照
傳端午節前蛋價有望調降2元，北市蛋商公會表示，目前尚未決定還在討論中。圖／聯合報系資料照

國內缺蛋情況趨緩，下周蛋價仍維持產地價每台斤45.5元、批發價55元，但傳蛋價有望在端午節前調降2元，台北市蛋商公會理事長林天來今表示，距離端午節還有2周時間，加上颱風等不確定性因素，是否調降還在討論中。

根據農委會最新雞蛋產銷資訊指出，目前國內每日約有3125萬蛋雞投入生產，較上周3118萬隻增7萬隻，雞蛋日生產量維持在11.35萬箱（每箱約200顆），與上周持平；每週雞蛋洗選數為4613萬顆，較上周4513萬顆增100萬顆。

林天來說明，目前雞蛋產銷已逐漸回歸到正常水準及價格，但暑假將至，營養午餐停供後，雞蛋恐供過於求，雖產地都有自行調節，但下周蛋價依舊維持產地價45.5元、批發價55元，暫不變動。

針對端午節前產地價及批發價均有望調降2元傳聞，林天來表示，距離端午節還有2周時間，考量颱風等氣候因素，可能不會調降，目前尚未決定，還在討論當中。

農委會畜牧處副處長江文全表示，本月預計有逾5000萬顆進口雞蛋抵台，部分進口雞蛋將進入國內雞蛋滾動冷鏈倉儲，視市場需求進行調節，至於國內蛋價是否調整將尊重市場機制。

雞蛋 端午節 蛋價 颱風

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