快訊

大雨來襲！北市中山區時雨量36毫米 萬華中正一級淹水警戒

3小時內恐積淹水！午後雨彈炸桃園 中壢、八德2級淹水警戒

台大學生劉家儀香港哀悼六四傳遭捕 港警僅公告「拘捕4人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國內肝癌比率降低 已故北榮前院長羅光瑞立下深厚根基

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總昨為羅光瑞教授舉行追思會，場面温馨感人。圖／台北榮總提供
台北榮總昨為羅光瑞教授舉行追思會，場面温馨感人。圖／台北榮總提供

台北榮總前院長、胃腸肝膽學界龍頭與推手的羅光瑞教授，今年4月21日因病辭世，享壽101歲。北榮昨日舉辦追思會，場面溫馨感人。台灣B型肝炎病毒帶原者比例，高於其他國家，其惡化造成肝硬化及肝癌，更耗費無數社會醫療資源，北榮前院長羅光瑞致力培養肝病研究人才，北榮團隊更推動新生兒全面施打B肝疫苗計畫，有效降低B肝炎帶原率和肝癌比率。

台北榮總院長陳威明昨帶領全體同仁，回顧羅前院長事蹟及對醫界的貢獻。羅光瑞生於湖北棗陽鄉村殷實的農家，13歲正逢抗日遠赴後方就學，次年暑假返鄉，才知道母親因氣喘就醫不及已病逝半年。年僅14歲的他傷心之餘，誓言將來一定要學醫，回到家鄉替鄉民服務。

後因時局不安定，只好離鄉背井報考軍醫學校，以優異成績考上國防醫學院。38年國共內戰後來到台灣，因陸軍八○一總醫院胃腸科缺人，奉命學習消化系疾病，結識了這位終生敵手「肝病」。

隨後羅光瑞至美西華盛頓大學醫學院擔任胃腸學研究員，並歷任國防醫學院內科學系主任、台北榮總胃腸科主任、副院長、院長，及台中榮總創院院長，為榮總體系建立良好的根基，造福台灣醫學界及廣大民眾。其傑出成就及立功、立德、立言的一生，為後輩感懷追念。

羅光瑞培養肝病研究人才，薦送人才至國外進修肝硬化及門脈高壓之基礎和臨床研究，一系列研究成果也陸續在國際權威雜誌「Lancet」、「Hepatology」、「New England Journal of Medicine」等刊出，獲得國際間的高度肯定。在肝病上的卓越研究成果，獲得美國癌症學會（AACR）表揚，中華民國國家衛生研究院傑出貢獻獎，及台灣肝病研究學會頒發之終身成就獎。

台北榮總院長陳威明昨於羅光瑞教授追思會上，帶領全體同仁，回顧羅前院長事蹟及對醫界的貢獻。圖／台北榮總提供
台北榮總院長陳威明昨於羅光瑞教授追思會上，帶領全體同仁，回顧羅前院長事蹟及對醫界的貢獻。圖／台北榮總提供
退輔會馮世寬主任委員（左）頒發一等榮光專業獎章，表揚羅光瑞教授一生貢獻，由家屬羅小姐（右）代表接受。圖／台北榮總提供
退輔會馮世寬主任委員（左）頒發一等榮光專業獎章，表揚羅光瑞教授一生貢獻，由家屬羅小姐（右）代表接受。圖／台北榮總提供
台北榮總昨為羅光瑞教授舉行追思會，場面温馨感人。圖／台北榮總提供
台北榮總昨為羅光瑞教授舉行追思會，場面温馨感人。圖／台北榮總提供

台中榮總 肝病 肝癌

延伸閱讀

國合會22國醫衛官員訪北榮 重粒子留深刻印象

北榮桃園分院新任院長王智弘上任 朝全方位提升努力

花蓮門諾引入對比劑超音波 助B肝帶原者揪出早期肝癌

不用飛日本 國內第一座重粒子中心北榮開幕

相關新聞

出門小心！雙北慎防大雷雨 14縣市發布大雨特報

中央氣象局發布新北市、台北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲。

澎湖海鮮1桌噴4萬1！遊客氣炸「食材貴得荒唐」業者回應：被罵習慣了

近日有遊客到澎湖訂了無菜單料理，結果一餐12名大人及10名小孩總共要價41000元，網友批菜色連魚蝦都沒有，小孩更只有內容物稀少的海鮮粥，所有食材貴得荒唐。店家強調是「價值觀落差」，並稱9成5以上都是澎湖新鮮食材，對於消費者吃完嫌貴的行為已經感到習慣。

清潔隊員要升格！ 全環總周三環署動員 3訴求爭勞動條件

行政院去年起推動組織改造，立法院近期三讀通過，環保署升格為環境部，以提升環境治理效能、處理氣候變遷等政策，力拚今年底正式...

夏日電價啟動！變頻冷氣真的比較省嗎 網點「1關鍵」：沒做到一樣貴

夏日電費從6月1日開始實施到9月底，除了每月用電120度以下用戶不調整外，其餘用戶調幅約13％-28％，根據台電估算，夏日期間每戶每月平均電費將會增加479元。由於天氣太熱，開冷氣的機會也大幅提升，有網友好奇在PTT詢問，「「變頻冷氣真的那麼神嗎？ 」，不少網友也提及「1關鍵」，否則仍然會花很多錢。

端午節前蛋價調降2元？ 北市蛋商公會：討論中

國內缺蛋情況趨緩，下周蛋價仍維持產地價每台斤45.5元、批發價55元，但傳蛋價有望在端午節前調降2元，台北市蛋商公會理事...

南投縣大雷雨 慎防雷擊、9級以上強陣風

中央氣象局發布南投縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時30分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦