國內肝癌比率降低 已故北榮前院長羅光瑞立下深厚根基

台北榮總前院長、胃腸肝膽學界龍頭與推手的羅光瑞教授，今年4月21日因病辭世，享壽101歲。北榮昨日舉辦追思會，場面溫馨感人。台灣B型肝炎病毒帶原者比例，高於其他國家，其惡化造成肝硬化及肝癌，更耗費無數社會醫療資源，北榮前院長羅光瑞致力培養肝病研究人才，北榮團隊更推動新生兒全面施打B肝疫苗計畫，有效降低B肝炎帶原率和肝癌比率。

台北榮總院長陳威明昨帶領全體同仁，回顧羅前院長事蹟及對醫界的貢獻。羅光瑞生於湖北棗陽鄉村殷實的農家，13歲正逢抗日遠赴後方就學，次年暑假返鄉，才知道母親因氣喘就醫不及已病逝半年。年僅14歲的他傷心之餘，誓言將來一定要學醫，回到家鄉替鄉民服務。

後因時局不安定，只好離鄉背井報考軍醫學校，以優異成績考上國防醫學院。38年國共內戰後來到台灣，因陸軍八○一總醫院胃腸科缺人，奉命學習消化系疾病，結識了這位終生敵手「肝病」。

隨後羅光瑞至美西華盛頓大學醫學院擔任胃腸學研究員，並歷任國防醫學院內科學系主任、台北榮總胃腸科主任、副院長、院長，及台中榮總創院院長，為榮總體系建立良好的根基，造福台灣醫學界及廣大民眾。其傑出成就及立功、立德、立言的一生，為後輩感懷追念。