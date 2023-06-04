清潔隊員要升格！ 全環總周三環署動員 3訴求爭勞動條件

行政院去年起推動組織改造，立法院近期三讀通過，環保署升格為環境部，以提升環境治理效能、處理氣候變遷等政策，力拚今年底正式掛牌，而全國環保公務機關總工會為全國2.7萬名清潔隊員爭取勞動條件一致，預計6月7日至環保署召開記者會，提出3大訴求，高喊環保署升格，清潔隊員也要升格。

全環總表示，全台有13縣市共計20家組織工會（6縣2市環保局、6鄉鎮市公所清潔隊、2外埠），另花蓮、宜蘭、新竹及苗栗線也以聯合會形式組織鄉鎮市公所清潔隊員產業工會，目前全台2.7萬名清潔隊員中，過半數均加入工會。

全環總指出，全國清潔隊員的勞動條件，原本一體適用的「清潔隊員之管理要點及設置基準」，在廢省後，經節隊員任用規範混亂、身分定位不明，地方政府就其進用的清潔隊員，各有不同規定標準，導致一國多制現象，且有持續惡化的情形。

全環總表示，清潔隊員的駕駛安全獎金30年未調、清潔獎金9年未調，為此需透過清潔隊員身分立專法來制訂全國統一的勞動條件；全環總也宣布啟動跨黨派、跨縣市的國會遊說行動。

全環總表示，為呼應全環總五一遊行的訴求「要身分」、清潔及安全獎金要「調整」，同時也要爭取各地清潔隊員勞動條件一致化，因此將於6月7日周三在環保署召開「身分立專法」記者會並提出3大訴求，目前已有10縣市、逾300人報名參與動員。

3大訴求內容包含增訂廢棄物清理法5-1條，爭取最後一個會期排入審查、三讀；環保署應提出官方修法版本，針對清潔隊員進用、薪給、考核、退休、撫卹、資遣、保險、福利、其他權益保障及人數管理事項，由中央訂定辦法；爭取「清潔獎金、安全獎金」發放應一致。