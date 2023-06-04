端午連假立榮加開澎湖航班 5日起訂位
端午節4天連假，澎湖縣政府除了日前增加包機4航次，以澎湖籍民眾優先，另外協調立榮航空加開台北3班，5日上午9時起開放訂位。
澎湖縣政府旅遊處今天表示，今年端午節假期自22日至25日有4天連假，民航局規劃21日至26日為疏運期。
旅遊處表示，4天連假正常航班與加班機先後完成訂位，但還有民眾訂不到，縣府向立榮航空爭取22、24日台中澎湖航線與22、25日台北澎湖各2班包機，以澎湖籍鄉親優先，另外，立榮也主動加開23、24日3班。
縣政府表示，增加包機4航次部分已陸續展開通知作業，立榮航空加開的23、24日機位5日上午9時起開放訂位，有需求逕洽立榮航空全球資訊網、立榮航空App、7-ELEVEN ibon、全家FamiPort訂位購票。
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