端午連假立榮加開澎湖航班 5日起訂位

端午節4天連假，澎湖縣政府除了日前增加包機4航次，以澎湖籍民眾優先，另外協調立榮航空加開台北3班，5日上午9時起開放訂位。

澎湖縣政府旅遊處今天表示，今年端午節假期自22日至25日有4天連假，民航局規劃21日至26日為疏運期。

旅遊處表示，4天連假正常航班與加班機先後完成訂位，但還有民眾訂不到，縣府向立榮航空爭取22、24日台中澎湖航線與22、25日台北澎湖各2班包機，以澎湖籍鄉親優先，另外，立榮也主動加開23、24日3班。

縣政府表示，增加包機4航次部分已陸續展開通知作業，立榮航空加開的23、24日機位5日上午9時起開放訂位，有需求逕洽立榮航空全球資訊網、立榮航空App、7-ELEVEN ibon、全家FamiPort訂位購票。