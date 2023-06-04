夏季到來 皮膚3大威脅來了 「這1個」最讓人受不了

新冠肺炎疫情平緩，各地解封，民眾外出遊玩機會大增，但戶外天氣悶熱、潮濕、蚊蟲多，對皮膚有三大威脅。皮膚科醫師趙昭明說，皮膚三大威脅，第一、熱傷害，如到花東、綠島等空曠景點，如果未注意防曬，皮膚容易曬傷或出現其他熱傷害；第二、青春痘，現在天氣悶熱，但仍有許多民眾戴口罩，而增加罹患青春痘的機會；第三，蚊蟲叮咬，尤其是小黑蚊，最令人困擾。

趙昭明說，民眾對曬傷防護觀念，普遍來說已相當不錯，了解要塗防曬乳、穿涼感衣、戴帽子等，但有時皮膚為何還是會曬傷或出現熱傷害？主因是在陽光強烈的戶外待的時間太久，造成皮膚除受紫外線傷害外，也增加紅外線等熱傷害的機會，造成皮膚血管擴張，而出現泛紅、發熱、疼痛、光過敏等不適症狀，提醒在戶外每1至2小時，一定要進入室內休息，並冷敷或沖冷水讓皮膚降溫。

青春痘方面，新冠疫情平緩，仍有許多民眾習慣戴口罩。趙昭明說，此時天氣悶熱，臉頰、下巴容易出油、流汗，就很容易在下巴、臉頰下半部出現青春痘，如果天氣悶熱，而在情況允許下，可以先脫下口罩，並隨時注意臉頰及下巴清潔，建議早晚可用洗面乳清潔一次，其他時間用冷水洗臉。

趙昭明提醒，當長出青春痘時，千萬不要擠它，避免皮膚發炎、色素沉澱，症狀嚴重時須採藥物治療，治療時間約2至3個月，患者一定要有耐心接受治療。

至於，夏季戶外蚊蟲多，特別是小黑蚊，一旦被叮咬，皮膚會嚴重搔癢，搔抓後容易起水泡、發炎。他說，經被叮咬後應盡快冷敷，切忌搔抓，如果真的癢到受不了，建議就醫以抗組織胺藥物治療。

衛福部疾管署指出，小黑蚊是「台灣鋏蠓」的俗稱，為台灣原生種的吸血昆蟲，小黑蚊一般在春雨過後會大量繁殖。因牠需吸血才能產卵及繁殖，且通常卵產在環境中具有藍綠藻或陸生綠藻（青苔）的地方，故成長後多出沒於有藍綠藻或陸生綠藻又同時有人群聚集之處，以便伺機吸食人血，繁衍後代。

一日之中，雌蟲吸血高峰約在上午11點至下午3點，應盡量避免在小黑蚊吸血高峰靠近其孳生地點。小黑蚊通常叮人體的小腿、膝蓋、手背、手肘等部位，被小黑蚊叮咬後易產生奇癢、紅腫或過敏等症狀，若被叮咬可以冰敷患處，以減輕不適，也可塗抹止癢藥膏，千萬不要搔抓叮咬處以避免傷口感染。若產生較嚴重之過敏反應，應立即就醫。

疾管署提醒，民眾前往易孳生小黑蚊的環境附近時，應穿著長袖、長褲或在皮膚裸露處塗抹防蚊藥劑，而住家附近的環境，需保持乾燥、消除藍綠藻（青苔），並可種植密生草種如韓國草等作為覆蓋植物，也可利用小木塊、小石、碎石、沙等鋪蓋在藍綠藻孳生的土表，盡量降低小黑蚊困擾。