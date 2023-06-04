快訊

不是只有少吃過敏食物！中醫教如何注意飲食才可有效預防過敏

美加軍艦通過台海 共軍意圖衝撞迫使美艦改變航道

影／3名高中生到大安海濱樂園戲水1人失蹤 陸海空持續搜救

夏季到來 皮膚3大威脅來了 「這1個」最讓人受不了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
夏天避免遭蚊子叮咬，可噴防蚊液，最好穿長袖衣服及長褲護身。圖／123RF
夏天避免遭蚊子叮咬，可噴防蚊液，最好穿長袖衣服及長褲護身。圖／123RF

新冠肺炎疫情平緩，各地解封，民眾外出遊玩機會大增，但戶外天氣悶熱、潮濕、蚊蟲多，對皮膚有三大威脅。皮膚科醫師趙昭明說，皮膚三大威脅，第一、熱傷害，如到花東、綠島等空曠景點，如果未注意防曬，皮膚容易曬傷或出現其他熱傷害；第二、青春痘，現在天氣悶熱，但仍有許多民眾戴口罩，而增加罹患青春痘的機會；第三，蚊蟲叮咬，尤其是小黑蚊，最令人困擾。

趙昭明說，民眾對曬傷防護觀念，普遍來說已相當不錯，了解要塗防曬乳、穿涼感衣、戴帽子等，但有時皮膚為何還是會曬傷或出現熱傷害？主因是在陽光強烈的戶外待的時間太久，造成皮膚除受紫外線傷害外，也增加紅外線等熱傷害的機會，造成皮膚血管擴張，而出現泛紅、發熱、疼痛、光過敏等不適症狀，提醒在戶外每1至2小時，一定要進入室內休息，並冷敷或沖冷水讓皮膚降溫。

青春痘方面，新冠疫情平緩，仍有許多民眾習慣戴口罩。趙昭明說，此時天氣悶熱，臉頰、下巴容易出油、流汗，就很容易在下巴、臉頰下半部出現青春痘，如果天氣悶熱，而在情況允許下，可以先脫下口罩，並隨時注意臉頰及下巴清潔，建議早晚可用洗面乳清潔一次，其他時間用冷水洗臉。

趙昭明提醒，當長出青春痘時，千萬不要擠它，避免皮膚發炎、色素沉澱，症狀嚴重時須採藥物治療，治療時間約2至3個月，患者一定要有耐心接受治療。

至於，夏季戶外蚊蟲多，特別是小黑蚊，一旦被叮咬，皮膚會嚴重搔癢，搔抓後容易起水泡、發炎。他說，經被叮咬後應盡快冷敷，切忌搔抓，如果真的癢到受不了，建議就醫以抗組織胺藥物治療。

衛福部疾管署指出，小黑蚊是「台灣鋏蠓」的俗稱，為台灣原生種的吸血昆蟲，小黑蚊一般在春雨過後會大量繁殖。因牠需吸血才能產卵及繁殖，且通常卵產在環境中具有藍綠藻或陸生綠藻（青苔）的地方，故成長後多出沒於有藍綠藻或陸生綠藻又同時有人群聚集之處，以便伺機吸食人血，繁衍後代。

一日之中，雌蟲吸血高峰約在上午11點至下午3點，應盡量避免在小黑蚊吸血高峰靠近其孳生地點。小黑蚊通常叮人體的小腿、膝蓋、手背、手肘等部位，被小黑蚊叮咬後易產生奇癢、紅腫或過敏等症狀，若被叮咬可以冰敷患處，以減輕不適，也可塗抹止癢藥膏，千萬不要搔抓叮咬處以避免傷口感染。若產生較嚴重之過敏反應，應立即就醫。

疾管署提醒，民眾前往易孳生小黑蚊的環境附近時，應穿著長袖、長褲或在皮膚裸露處塗抹防蚊藥劑，而住家附近的環境，需保持乾燥、消除藍綠藻（青苔），並可種植密生草種如韓國草等作為覆蓋植物，也可利用小木塊、小石、碎石、沙等鋪蓋在藍綠藻孳生的土表，盡量降低小黑蚊困擾。

小黑蚊 防曬

延伸閱讀

用啤酒抓蟑螂！ 達人秀亮眼戰績：進得去出不來

雇主應避免勞工熱傷害 勞動部將啟動專案勞檢

天氣熱頭痛、噁心、肌肉無力…3字訣預防熱傷害

預防熱傷害 把握「涼補心」3字訣

相關新聞

高溫悶熱上看33度 注意午後雷陣雨 周三起不斷有鋒面形成

今天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，中央氣象局說，午後西半部地區有局部短暫雷陣雨，各地山區...

用啤酒抓蟑螂！ 達人秀亮眼戰績：進得去出不來

炎炎夏日是許多蚊蟲出沒的季節，尤其是打不死的小強「蟑螂」特別活躍，到底該怎麼消滅牠們，家事達人陳映如教戰「不用化學藥劑的捕蟑法」，就是請蟑螂喝啤酒，有效又安全。

豪雨特報！吳德榮：本周天氣不穩定 6月中旬轉多雨型態

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天苗栗縣及台中市有局部大雨或豪雨，彰化至台南地區有局部大雨...

夏季到來 皮膚3大威脅來了 「這1個」最讓人受不了

新冠肺炎疫情平緩，各地解封，民眾外出遊玩機會大增，但戶外天氣悶熱、潮濕、蚊蟲多，對皮膚有三大威脅。皮膚科醫師趙昭明說，皮...

國產雞肉缺！拿坡里6月腿排桶優惠限店販售 網友熱議

物價漲不停，先前國內一波缺蛋潮，現在則是國產白肉雞價格直直漲，甚至出現產量不足的狀態，也開始導致餐飲業者陸續調整價格或乾...

永續瘋鐵馬／自行車亂停也會被拖吊 新手小白不可不知的行前準備

根據交通部調查，國內平均每兩戶就有一戶擁有自行車，騎鐵馬移動的風氣在台灣已相當盛行，但要當心，自行車任意停放會被拖吊移置，並須繳納移置費及保管費，以台北市為例，就不能停放於「機車退出人行道、騎樓」的路段。在台灣騎自行車的入手門檻很低，新手小白行前檢查不可免、注意騎乘安全以及自行車相關交通知識，是車友們不能忽略的重要課題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦