39歲女不菸少下廚卻罹肺癌 醫點名7大高風險族群

39歲莫小姐在員工健檢發現肺部毛玻璃狀結節，無家族史，不抽菸、少下廚，外出都搭乘大眾運輸，在開刀後確認肺癌1期。肺癌早期症狀不明顯，醫師點名7大高風險族群，建議定期檢查。

肺癌號稱沉默殺手，台灣10大死因之首由癌症蟬聯近40年，據衛福部國健署2022年癌症登記報告顯示，肺癌高居癌症死亡率第1，台灣常見肺癌以肺腺癌或鱗狀上皮肺癌為主，其中有將近7成為肺腺癌，從2002年到2014年間，肺腺癌患者增加2.4倍，女性肺腺癌占比更是從33%上升到41%。

聯安預防醫學機構總院長鄭乃源近日透過新聞稿表示，肺癌初期症狀不明顯，等到有症狀再去診斷時，常常可能是第3或第4期，加上轉移速度快，造成死亡率高居不下，因此最好及早檢查、早期診斷，更提醒不抽菸或少接觸油煙民眾也不能掉以輕心。

其實台灣罹患肺癌者不吸菸者比吸菸者來得高，鄭乃源提醒7大肺癌高風險族群應定期篩檢，首先不論男女性，只要年紀超過40歲者，都應注意是否有罹患肺癌的可能；再者為感染人類免疫缺乏病毒（HIV）者免疫力較低，無法監控身體異常狀況，導致罹患各類疾病風險增加。

第3類族群是有家族史者，可能先天基因對肺部的保護力較差，又或者長期與家庭成員暴露在相同致癌物，因此導致罹患肺癌機率較常人高；第4類族群是飲食不良或體重過輕者，主因是身體免疫力差，尤其體重過輕者的各項死亡風險較正常者多出2.4倍。

第5類是曾有傳染性或非傳染性肺病患者，罹癌機率也會增加；第6類族群是氡氣或職業暴露者，長期處於污染環境，可能導致身體過度發炎，增加體內氧化壓力或造成基因突變；最後則是吸菸者，無論菸斗、雪茄、電子煙，或接觸二手菸的人，只要與菸沾上邊，風險就大幅增加。

鄭乃源提到，台灣多數肺腺癌患者在45歲以上被診斷，考量也有一定比例年輕族群罹癌，因此建議35至40歲時就應有篩檢意識，可與專業醫師討論是否適合定期進行低劑量肺部電腦斷層（LDCT）檢測。檢查無異狀者可每3至5年追蹤1次，高風險者至少每2年追蹤1次。