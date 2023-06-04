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國產雞肉缺！拿坡里6月腿排桶優惠限店販售 網友熱議
物價漲不停，先前國內一波缺蛋潮，現在則是國產白肉雞價格直直漲，甚至出現產量不足的狀態，也開始導致餐飲業者陸續調整價格或乾脆停賣，先前有彰化知名便當店停賣招牌雞腿便當，還有連鎖炸雞披薩專賣店近期推出最新優惠活動時，採限定店販售因應。
近期國產雞肉進價高漲甚至缺貨，原因除了飼料成本高，禽流感也來勢洶洶，都影響雞肉價格居高不下，尤其去骨的大腿肉，短缺情況最嚴重。拿坡里炸雞專賣店最新的畢業季優惠，就貼出公告說明，「因目前國產雞肉產量不足，故本次腿排桶優惠暫時只提供炸雞專賣店販售」，此舉也引發網友討論，有人「台灣產的雞肉真的好吃」、有人則回應「辦活動前沒有準備好需要的數量嗎？」
原來，拿坡里炸雞專賣店日前為歡慶畢業季，從即日起6月30日，推出「1公斤腿排桶」特價319元（原價450元）、「2公斤腿排桶」特價只要599元（原價900元）；還有招牌的「薯第一」也有買一送一優惠（原價89元）。但僅限炸雞專賣店販售的做法也非首次，今年四月時的優惠也曾限店販售。
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