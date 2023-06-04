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台鐵6月28日起時刻微調 影響列次一次查
台鐵局說，持續配合新車投入營運及旅運需求，6月28日（周三）起進行時刻微調。共計調整74列次，相關時刻可於台鐵局官網（ http://www.railway.gov.tw ）及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。
台鐵局調整重點可分4部分， 配合新車投入營運，以EMU3000型及900型替駛班次：原普悠瑪號222次（樹林-瑞穗）、229次（瑞穗-樹林）及太魯閣號團體列車21次（台東-樹林）、22次（樹林-台東）改由EMU3000型自強號替駛。
此外，4030、4033、4019、4032、4035、1140、4028、4037、4050、4003次等10列次區間（快），車改由EMU900型電聯車替駛。
延長行駛班次：4042次（宜蘭-花蓮）區間快車改由七堵站始發。4191次（蘇澳-鶯歌）、4240次（鶯歌-南澳）區間車延長行駛至桃園。4519次（台東-關山）、4512次（關山-台東）區間車延長行駛至池上。
增停車站班次：EMU3000型自強號411次（台東-樹林）、438次（樹林-台東）增停富里站。EMU3000型自強號371次（台中-台東）、386次（台東-台中）增停新烏日站。2007次（基隆-二水）、2042次（二水-七堵）區間快車增停社頭站。
台鐵局說，為利轉乘及通勤、通學需要，調整2537次後龍站、2237次豐原站、1701次新竹站、2123次豐富站開車時刻。
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