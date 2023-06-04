台鐵6月28日起時刻微調 影響列次一次查

根據交通部調查，國內平均每兩戶就有一戶擁有自行車，騎鐵馬移動的風氣在台灣已相當盛行，但要當心，自行車任意停放會被拖吊移置，並須繳納移置費及保管費，以台北市為例，就不能停放於「機車退出人行道、騎樓」的路段。在台灣騎自行車的入手門檻很低，新手小白行前檢查不可免、注意騎乘安全以及自行車相關交通知識，是車友們不能忽略的重要課題。

2023-06-04 10:00