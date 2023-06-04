大氣環境不穩定 爬山小心午後對流降雨
天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天大氣環境仍不穩定，加上偏東至東南風環境，今天在西半部白天大致是多雲到晴，午後有熱對流發展機會，局部地區有短暫陣雨或雷陣雨，山區亦有雷陣雨，北、東部也是上午天氣較好，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。
氣溫方面，今天北部高溫可達30-32度、中南部32-33度、東部30-31度，感受相當溫暖。方俊元說，今天出門在外要多加補充水分以免中暑，有前往山區活動的朋友，要多加小心午後對流降雨，且有較強雨勢機會，山谷溪邊活動務必留意溪水變化。
明天台灣受東南風環境影響，環境水氣也有減少趨勢，方俊元說，預估白天各地天氣是晴到多雲，午後山區有短暫陣雨或雷雨，局部近山區平地也有短暫降雨的機會。氣溫方面仍是維持溫暖偏熱的感覺。在山區活動務必小心，午後對流所夾帶的雨勢較明顯，溪水影響變化大，如發現天空變黑甚至打雷就要盡快離開溪水邊，以策安全。
方俊元說，周二到周五台周圍環境將逐漸由東南轉西南風，各地氣溫變化不明顯感受持續較暖熱。各地天氣則是中午前晴到多雲，午後熱力作用影響雲量增多，山區有局部短陣雨或雷雨，模式預測降雨範圍會較為集中在山區及近山區，提醒大家出門前務必留意天氣預報資訊。
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