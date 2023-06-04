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對流發威 未來一周小心午後雷陣雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
接下來一周各地午後都有雷陣雨機率，提醒民眾出門帶傘。本報資料照片
接下來一周各地午後都有雷陣雨機率，提醒民眾出門帶傘。本報資料照片

對流發威，昨午後各地有雷陣雨，數度發出災防告警訊息。中央氣象局表示，未來一周各地都要留意午後雷陣雨，今降雨範圍比昨天縮小，但雨勢更大，中南部、東半部地區要留意短暫陣雨，北部地區則以午後雷陣雨為主。本周北方有鋒面建立影響台灣，但南海菲律賓東方海面不排除有熱帶系統發生，鋒面影響程度還有變數。

氣象局預報員葉致均表示，今天天氣與昨天類似，中南部有短暫陣雨及雷雨、東半部有局部陣雨，北部則以午後雷陣雨為主，降雨範圍比昨天縮小，但雨勢普遍較大，中南部山區要慎防局部大雨，未來一周各地高溫都有卅至卅三度，會較為悶熱。

葉致均指出，明後兩天大氣環境穩定，花東地區及恆春半島會有局部陣雨，西半部及東北部地區為午後雷陣雨。周三、四北方有鋒面建立，南部及東南部地區會有局部陣雨，其他各地都有午後雷陣雨，預計影響到周六。

葉致均表示，本周南海到菲律賓東方海面不排除有熱帶系統發生，對北方鋒面影響帶來變數，預計周二影響程度及路徑會較為明朗。

他也說，未來幾天午後雷陣雨若下在集水區，將對南部水情有幫助，但若要完全解渴就要不斷有持續性降雨，目前西南風已逐漸建立，形成持續性降雨的機率提高。

氣象局 菲律賓 南海

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