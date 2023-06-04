威尼斯建築展／德國館拚減碳 辦展「什麼也沒帶」

第十八屆威尼斯建築雙年展上月底開展，「減碳」成為重要議題，其中像是德國館，展中材料皆來自去年在此地舉行的威尼斯藝術雙年展，完美融合藝術展和建築展，近乎「零排碳」的策展模式，也讓其成為場中焦點之一。

威尼斯藝術雙年展和建築雙年展每年輪流舉辦、許多展品因運費高昂，選擇留在威尼斯當廢棄物處理，撤展後留下龐大的「藝術垃圾」，即使運回，驚人的碳足跡在減碳時代也相當不合時宜。

為了解決藝術垃圾，德國館「開放維護（open for maintenance）」展覽，和四十多國合作，將去年落幕的威尼斯藝術雙年展留下的廢棄物重新改造，廢料上還貼有QR CODE，供觀眾掃描閱讀它們的故事。德國館還製作紀錄片拍攝觀光客離開後的清晨與深夜，威尼斯如何處理龐大的觀光垃圾。

類似的概念還包括奧地利館；另外像是英國館、法國館、美國館與烏拉圭等多國，也都放棄以建築模型或建材打造建築展的模式，改以影片或脫口秀、舞台劇作為展覽主題。

在減碳風潮之下，過去國家館常見的實體展覽手冊、「宣揚國威」的環保提袋幾乎全都消失，改以提供QR CODE讓媒體掃描下載電子檔。

相較之下，香港館、中國大陸館與台灣館，還維持「老派」的展覽模式，以建築模型為主、發送實體展覽手冊與環保提袋。