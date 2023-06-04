禽流感釀缺蛋 蛋箱太髒不洗 最重罰15萬

受到禽流感疫情影響，上半年爆發史上最長的缺蛋危機，為了減少疾病傳播，中華民國養雞協會日前召開「落實蛋箱清潔執法後續因應措施研討會議」，要求雞場要把蛋箱洗乾淨，若是蛋商清洗，則交付蛋箱每個三點五元，緩衝期為一個月，各地防疫所即開始用動物傳染病防治條例稽查，違者可開罰三至十五萬元。

不過農委會家衛所動物用藥品檢定前分所長、台大獸醫專業學院兼任助理教授李淑慧提醒，重複使用蛋箱若不立即解決，將容易讓病毒重複進入養雞場，很難控制疫情，建議應訂出重複使用蛋箱的退場機制。

實際上，雞蛋生產時，會經過母雞的泄殖腔，沾滿了雞的排泄物、體液、血漬及各類細菌，一般傳統市場買到的零售箱蛋，多半是單擦拭清潔就上市，未經過洗選，運輸過程中也可能沾染髒汙或破損；另一種則是集貨進入洗選場，經清洗後，分裝雷射噴印，盒裝進入超市賣場販售。

農委會防檢局副局長徐榮彬表示，這次的缺蛋危機中，對於蛋箱髒汙頻繁進出雞場，造成疫病傳播一直有要求，希望能夠持續宣導，查核，若一直完全沒有清洗，就會會同養雞協會稽查。農委會畜牧處副處長江文全說，經過這次缺蛋風波，蛋農進洗選場的意願明顯提高。

中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍表示，蛋箱髒污為人詬病，不僅消費者會嫌棄，也會導致疫病傳播，因此農委會要求要清洗乾淨。至於稽核追究開罰，是罰誰？他表示，雞農與大運輸車業者講好，誰負責洗，就要負起責任，先一個月緩衝宣導，之後就會稽核開罰。

中興大學動科系名譽教授許振忠日前則在專家會議中提醒，禽流感跟缺蛋絕對有關係，台灣蛋雞場密度太高，且絕大多數都是傳統雞場，建議可用產銷班模式，政府資源投入，農民當老闆，作集中洗選，仍以箱蛋送交洗選場洗蛋、噴印、洗箱，阻斷病毒傳播鏈，用洗選蛋進入消費市場。