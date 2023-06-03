快訊

雷雨彈炸全台！明「這幾區」留意雨勢更大 下周再1波鋒面逼近

曾為蟹老闆「發聲」…台灣配音員李香生傳癌逝 享壽73歲

再添一樁！媒體人臉書稱國民黨立委餐敘性騷：抱我頭親我

傳加熱菸商「遮招牌」等7月合法上市？國健署否認

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
外傳今年7、8月，衛福部國健署將核准加熱菸上市，部分加熱菸廠牌專買店，現在則採取「遮招牌」方式規避法規，再撐2個月即可合法開賣。圖／董氏基金會提供
外傳今年7、8月，衛福部國健署將核准加熱菸上市，部分加熱菸廠牌專買店，現在則採取「遮招牌」方式規避法規，再撐2個月即可合法開賣。圖／董氏基金會提供

新菸害防制法上路，加熱菸需經過健康風險評估審查，才可合法上市，不過尚未通過前均屬違法。外傳今年7、8月，衛福部國健署將核准加熱菸上市，部分加熱菸廠牌專買店，現在則採取「遮招牌」方式規避法規，再撐2個月即可合法開賣。

國健署長吳昭軍表示，對於此說法「想像力太過豐富」，目前有收到4家加熱菸商送件，但資料不齊全，須等資料備齊，才會進入專家會議審查。

未修法前，加熱菸專賣店早已林立街頭，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，近期傳出7、8月加熱菸即可通過健康風險評估審查，等待空窗期，業者用貼紙掩飾招牌，照樣營業，規避法規；而中南部也有超商業者已將櫃檯後方菸品架空出，準備迎接加熱菸上架。

吳昭軍表示，國健署日前甫成立審查委員會，目前有收到4家加熱菸廠商送件，但送審需備妥13項資料，部分業者獲准專案進口菸柱、加熱器，但須進一步取得標檢局檢驗標章，目前沒有一家資料齊全，需等資料備齊後才會進入審查，「沒人可以臆測何時會有第一個核准案子」，對於外傳7、8月加熱菸就會正式上市的說法「想像力太過豐富」。

針對加熱菸專賣店招牌已貼紙遮蔽招牌，規避法規且持續營業，吳昭軍表示，「人家開什麼店我無法知道，但如果他有賣電子煙、加熱菸我就抓，因為現在不合法，且罰責不輕，若要賣風險要自己擔，且我也不能叫業者不要賣，但你要賣就不要被我抓到」。

吳昭軍表示，先前台中衛生局接獲檢舉，逢甲夜市內有廠商賣電子煙，隨即立刻查緝，果然發現2家業者在賣，「殺頭的生意有人做，但我們也會加強查緝」。

外傳今年7、8月，衛福部國健署將核准加熱菸上市，部分加熱菸廠牌專買店，現在則採取「遮招牌」方式規避法規，再撐2個月即可合法開賣。圖／董氏基金會提供
外傳今年7、8月，衛福部國健署將核准加熱菸上市，部分加熱菸廠牌專買店，現在則採取「遮招牌」方式規避法規，再撐2個月即可合法開賣。圖／董氏基金會提供
加熱菸傳今年7、8月將合法上市，中南部有超商業者已將櫃檯後方菸品架空出，準備迎接加熱菸上架。圖／董氏基金會提供
加熱菸傳今年7、8月將合法上市，中南部有超商業者已將櫃檯後方菸品架空出，準備迎接加熱菸上架。圖／董氏基金會提供

國健署 衛生局 逢甲夜市

延伸閱讀

亞洲首個公衛師公會今成立 陳建仁：公衛可以救多人

乳癌篩檢年齡下修？國健署：成本效益恐落差 不建議提前公費篩檢

影／5癌篩檢健保撥5.17億做「追陽計畫」6月啟動

不知不覺就得糖尿病！ 小心肥胖、高血壓都是危險因子

相關新聞

「國家級警報」台南市大雷雨狂轟 從北到南豪雨特報

中央氣象局發布台南市大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能...

台馬之星驚傳故障！389名旅客海上滯留3小時 拖船救援

基隆到馬祖的「台馬之星」客輪昨天晚上從基隆港出發，今天清晨4點左右在距離馬祖30海浬處發電機故障，船上共389名旅客滯留...

好熱「可以換季了」 彭啟明：下周颱風、鋒面、西南季風都可能

天氣酷熱，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，這幾天好像是夏天到了，「的確是，真的可以換季了，...

僅北市規定校園周邊50公尺禁賣加熱菸 專家籲嚴管

新菸害防制法實施，未來讓加熱菸與紙菸一樣，能合法在零售超商、賣場販售，而都會區許多超商越開越多，甚至與學校緊鄰，兒福聯盟...

傳加熱菸商「遮招牌」等7月合法上市？國健署否認

新菸害防制法上路，加熱菸需經過健康風險評估審查，才可合法上市，不過尚未通過前均屬違法。外傳今年7、8月，衛福部國健署將核...

雨彈持續至深夜！15縣市發豪、大雨特報 「這市」全台最猛烈

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台南市已有豪雨發生，中央氣象局傍晚再針對15縣市發布豪雨及大雨特報，影響時間至今天晚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦