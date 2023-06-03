傳加熱菸商「遮招牌」等7月合法上市？國健署否認

新菸害防制法上路，加熱菸需經過健康風險評估審查，才可合法上市，不過尚未通過前均屬違法。外傳今年7、8月，衛福部國健署將核准加熱菸上市，部分加熱菸廠牌專買店，現在則採取「遮招牌」方式規避法規，再撐2個月即可合法開賣。

國健署長吳昭軍表示，對於此說法「想像力太過豐富」，目前有收到4家加熱菸商送件，但資料不齊全，須等資料備齊，才會進入專家會議審查。

未修法前，加熱菸專賣店早已林立街頭，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，近期傳出7、8月加熱菸即可通過健康風險評估審查，等待空窗期，業者用貼紙掩飾招牌，照樣營業，規避法規；而中南部也有超商業者已將櫃檯後方菸品架空出，準備迎接加熱菸上架。

吳昭軍表示，國健署日前甫成立審查委員會，目前有收到4家加熱菸廠商送件，但送審需備妥13項資料，部分業者獲准專案進口菸柱、加熱器，但須進一步取得標檢局檢驗標章，目前沒有一家資料齊全，需等資料備齊後才會進入審查，「沒人可以臆測何時會有第一個核准案子」，對於外傳7、8月加熱菸就會正式上市的說法「想像力太過豐富」。

針對加熱菸專賣店招牌已貼紙遮蔽招牌，規避法規且持續營業，吳昭軍表示，「人家開什麼店我無法知道，但如果他有賣電子煙、加熱菸我就抓，因為現在不合法，且罰責不輕，若要賣風險要自己擔，且我也不能叫業者不要賣，但你要賣就不要被我抓到」。