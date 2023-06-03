僅北市規定校園周邊50公尺禁賣加熱菸 專家籲嚴管

新菸害防制法實施，未來讓加熱菸與紙菸一樣，能合法在零售超商、賣場販售，而都會區許多超商越開越多，甚至與學校緊鄰，兒福聯盟政策發展處副處長李宏文表示呼籲，新法實施前僅14縣市設有自治條例管制加熱菸，其中只有北市規定，不得於高中職以下學校50公尺區域內販賣、供應、展示或廣告加熱式菸品，盼各縣市能設立自治條例加強管制。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽表示，菸害防制法規定校內不可抽菸，不少學生乾脆「到校園外抽菸」，若學校周邊超商、超市或賣場，讓孩童容易取得菸品，更可能造成小朋友聚集，甚至大朋友買到菸後，會帶著小朋友一起抽，若能將菸品販售場所與校園距離拉開，較可避免學童群聚違法吸食菸品。

除了實體以外，王瀚陽也憂心，現在許多網路販售、甚至變成Line買賣，「線下傳直銷」方式賣電子煙、加熱菸，更難防範。過去也曾發生，有小朋友為了抽電子煙，但因為沒錢購買，反而勒索同學，憂心加熱菸未來合法上市後，因為精美外觀吸睛，容易吸引小朋友使用，但載具、煙彈各自要價上千元，恐再引起校園霸凌、勒索事件。

台北市新興菸品管理自治條例修正後今年3月27日起生效，規定距離北市各高級中等以下學校基地境界線五十公尺以下區域內，販賣、供應、展示或廣告加熱式菸品，將可處新台幣1萬至5萬元罰鍰。

台北市衛生局健康管理科科長林孟蕙表示，考量北市都會人口區密集，希望保護青少年季康，北市規定校園周邊50公尺商家禁售加熱菸，目前中央未通過任何一款加熱菸，目前北市會針對校園周邊50公尺的業者做宣導，未來加熱菸通過上市後，北市將會加強稽查。