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清寒長輩去年暴增 老協募款送暖城市角落

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
中華民國老人福利關懷協會今年再度推出清寒長輩救助募款計畫，以推動全台各縣市的關懷訪視、物資發送、房屋修繕、醫療救助等服務。圖/老協提供
中華民國老人福利關懷協會今年再度推出清寒長輩救助募款計畫，以推動全台各縣市的關懷訪視、物資發送、房屋修繕、醫療救助等服務。圖/老協提供

據統計，在台灣倚賴中低收入補助生活、65歲以上阿公、阿嬤超過4萬人，不少長輩生活在貧窮線邊緣，受限於社福制度無法領取補助，處境極為艱難。為了接住弱勢長者，中華民國老人福利關懷協會今年再度推出清寒長輩救助募款計畫，以推動全台各縣市的關懷訪視、物資發送、房屋修繕、醫療救助等服務。

老人福利關懷協會理事長蔡鴻鵬表示，協會長期深入被忽略的城市角落，將物資與關懷帶給被社會遺忘的獨居、清寒、拾荒長輩，並提供醫療、急難救助等資源，近年來看到疫情及高齡化讓長輩貧窮情況更加嚴重，光是去年，就新增數百位清寒長輩尋求協助。

老協說，政大EMBA2023全球企業家組在端午節前夕發起捐助行動，贊助老協32萬元的救助經費，今早政大EMBA30餘位成員也與老協志工一同搬運物資上車，助志工們順利前往各地關懷訪視，17日還將參與老協在高雄左營舉辦的端午節活動，送暖給3000名長輩​。

老協指出，台灣將在2025年進入超高齡社會，65歲以上的高齡者占總人口的20%，預估會有數萬名弱勢長輩需扶助，有的是獨居長輩靠著拾荒艱辛度日，有的家庭則依靠長輩撐起家計，為了扭轉清寒長輩的生活困境，今年適逢成立20周年的中華民國老人福利關懷協會邀請大家愛心加入援助行列，未來協會將持續擴充服務量能，定期探訪更多需要幫助的長輩，給予生活上的協助和心理上的支持，並提供必要的物資、急難救助金和醫療照顧、房屋修繕服務等，即時救助弱勢長輩，讓他們有一個安心的晚年生活。

長輩 獨居 拾荒

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