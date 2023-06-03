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全台唯一潮退古禮祭典 千人護送金山二媽回野柳媽祖洞

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
全台唯一潮退古禮祭典，千人護送金山二媽回野柳媽祖洞。圖／金山區公所提供
全台唯一潮退古禮祭典，千人護送金山二媽回野柳媽祖洞。圖／金山區公所提供

新北市無形文化資產、全台唯一的潮退祭典北海岸傳奇媽祖文化祭，金包里二媽回野柳媽祖洞祭典，今天達到最高潮，在民政局長柯慶忠與慈護宮董事長游忠義一同轉動彩花筒扶轎起駕後，由上千名信眾及各友宮神尊共同護送二媽回到野柳海蝕洞，展現當地信仰的熱情與活力。

金包里慈護宮游忠義董事長指出，每年農曆4月16日最大退潮時，舉辦全台唯一海岸行腳的活動，已列入新北市無形文化資產，每年都吸引上千名信眾報名參與。

今年廟方也以古禮方式邀請信徒徒步護送二媽回野柳媽祖洞，讓所有報名參與的信眾一同感受媽祖聖恩，並在遶境沿途設置能量補給站，提供長壽油飯、石門肉粽、鮮味小卷、粉粿、水果等多樣在地美食。

市府民政局長柯慶忠表示，慈護宮媽祖自建廟以來，一直是北海岸民眾祈求平安、風調雨順的重要庇佑力量。今日也是金包里慈護宮建廟214周年紀念活動，市民的生活逐漸恢復正常，在此希望藉由這個活動向媽祖祈求保佑市民的平安與健康，讓金山在地的傳統文化能夠傳承、發揚光大。

金山區長劉昌松表示，為了推廣在地觀光及環保議題，今年活動除了徒步行腳外，也加入在地觀光巴士，讓年長的信眾搭乘巴士輕鬆參與遶境活動。

此外，遶境活動還訴求環保議題，安排環保志工隊參與，還能欣賞北海岸優美的海岸景觀，可在體驗在地文化特色的同時感受到豐富觀光自然資源。

全台唯一潮退古禮祭典，千人護送金山二媽回野柳媽祖洞。圖／金山區公所提供
全台唯一潮退古禮祭典，千人護送金山二媽回野柳媽祖洞。圖／金山區公所提供
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全台唯一潮退古禮祭典，千人護送金山二媽回野柳媽祖洞。圖／金山區公所提供
全台唯一潮退古禮祭典，千人護送金山二媽回野柳媽祖洞。圖／金山區公所提供
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全台唯一潮退古禮祭典，千人護送金山二媽回野柳媽祖洞。圖／金山區公所提供
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媽祖 文化資產

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