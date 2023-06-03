影／機場CEO實境大挑戰 優勝者將可擔任一日機場CEO

今天剛好逢國際桌遊日，桃園機場今天上午舉辦「機場CEO實境大挑戰」桌遊競賽，近百位參賽者齊聚一堂鬥智解謎，經過三場次激烈競爭後，最終戰由3名優勝者脫穎而出，而這3名優勝者可以獲得獎金外，更將擔任機場一日CEO，見習協調2百多個公民營單位，服務每天9萬名旅客的繁重任務，並深入機場神秘區域，親身體驗機場百工各司其職維持順利運作的難得機會。

機場公司副總經理李俊德表示，俗話說一日之所需，百工斯為備，而桃園機場算是千工斯為備，總共要有200多個單位，總共3、4萬人在這為旅客服務，從疫後機場復甦顯著，桃園機場2023年客運量已於5月上旬突破1,000萬人次（包含出入境及轉機），全年旅運量預估達2,800萬人次。

李俊德指出今天報名十分踴躍有100多人以上參與，希望透過桌遊讓大眾更加了解機場實務運作，桃園機場推出首款專屬桌遊「機場CEO」，將機場突發狀況與營運管理化為遊戲任務，以寓教於樂方式，向外界分享桃園機場的幕後運作。機場公司特別選在2023年國際桌遊日當天，舉辦「機場CEO實境大挑戰」廣發英雄帖，邀請民眾來到桃園機場，讓置身機場的寫實感為遊戲增添刺激趣味，認識桃園機場的不同面貌。未來希望有更多年輕人來機場服務，讓桃園機場讓世界看見。