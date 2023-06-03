影／機場CEO實境大挑戰 優勝者將可擔任一日機場CEO
今天剛好逢國際桌遊日，桃園機場今天上午舉辦「機場CEO實境大挑戰」桌遊競賽，近百位參賽者齊聚一堂鬥智解謎，經過三場次激烈競爭後，最終戰由3名優勝者脫穎而出，而這3名優勝者可以獲得獎金外，更將擔任機場一日CEO，見習協調2百多個公民營單位，服務每天9萬名旅客的繁重任務，並深入機場神秘區域，親身體驗機場百工各司其職維持順利運作的難得機會。
機場公司副總經理李俊德表示，俗話說一日之所需，百工斯為備，而桃園機場算是千工斯為備，總共要有200多個單位，總共3、4萬人在這為旅客服務，從疫後機場復甦顯著，桃園機場2023年客運量已於5月上旬突破1,000萬人次（包含出入境及轉機），全年旅運量預估達2,800萬人次。
李俊德指出今天報名十分踴躍有100多人以上參與，希望透過桌遊讓大眾更加了解機場實務運作，桃園機場推出首款專屬桌遊「機場CEO」，將機場突發狀況與營運管理化為遊戲任務，以寓教於樂方式，向外界分享桃園機場的幕後運作。機場公司特別選在2023年國際桌遊日當天，舉辦「機場CEO實境大挑戰」廣發英雄帖，邀請民眾來到桃園機場，讓置身機場的寫實感為遊戲增添刺激趣味，認識桃園機場的不同面貌。未來希望有更多年輕人來機場服務，讓桃園機場讓世界看見。
「機場CEO實境大挑戰」分為一般民眾及機場員工兩組，玩家在遊戲中需思考各種情境狀況與應對部門，才能調度員工至正確單位完成任務獲得分數，另外還有秘密任務ESG（環境保護、社會責任、公司治理）大加分，遊戲的設計契合機場營運的日常，更凸顯出落實ESG已經成為國際機場永續經營最重要的目標之一。所有參賽者皆可獲得桌遊，每隊第一及第二名優勝者還有獎金鼓勵，其中一般民眾採兩回合賽制，第一回合優勝者除獲得獎金外，還可進入第二回合挑戰賽，最終3位優勝者將安排前進機場空側，親身體驗機場CEO的一日工事。
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