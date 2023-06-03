「國家級警報」台南市大雷雨狂轟 從北到南豪雨特報

中央氣象局發布台南市大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。氣象局並針對台南市發布災防告警訊息。

氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台南市有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、中南部地區及竹苗、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

豪雨：台南市。大雨：台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區。

路面濕滑，步行與開車請注意安全。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。