2023冬山熱氣球嘉年華登場　搭熱氣球環景觀賞冬山之美

宜蘭冬山鄉公所舉辦熱氣球嘉年華第4屆，場地從過去三奇美徑移師冬山舊河港旁的農地，開放4天、8場次搭乘熱氣球體驗。除了搭乘熱氣球，也推出地面體驗活動，民眾可以免費兌換體驗券，走進熱氣球裡聆聽熱氣球的原理和歷史。

熱氣球嘉年華是冬山鄉最重要的觀光活動之一，今年在6月3日、4日、10日、11日，於冬山舊河港旁農地施放熱氣球，上午場5時開始售票，6時到8時起飛，下午場3時半售票，4時半到6時半升空，1張票價500元，每場開放120人左右搭乘，一次行程約5到7分鐘。

除了搭乘熱氣球升空，下午場也有熱氣球地面體驗活動，民眾到臉書粉專「幸福冬山」按讚，出示給工作人員即可兌換體驗券，進入熱氣球裡聽專業解說員講解熱氣球的構造、原理與歷史典故等等，共會舉辦3場，每場開放60人參加。

今天是熱氣球嘉年華首日，上午天未亮民眾便排起隊買票搭乘，5時50分許120張全數售完；6時整，朝陽照進冬山舊河港，冬山2023熱氣球嘉年華拉開序幕，熱氣球徐徐升空，坐在熱氣球上遠眺群山，近觀生態園區與舊河港，往下則看見一片金綠色的稻田。

冬山鄉長林峻輔表示，今年熱氣球嘉年華的特別之處，在於將場地從三奇美徑移到舊河港旁，周遭既有生態綠洲，也有美麗的冬山火車站，搭乘熱氣球的民眾可以360度環景觀賞冬山之美。