快訊

台馬之星驚傳故障！389名旅客海上滯留3小時 拖船救援

15縣市大雨特報、雲嘉大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊

好熱「可以換季了」 彭啟明：下周颱風、鋒面、西南季風都可能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳揆指四接「以氣換油」改善空汙 王醒之：愚民式偽善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
陳揆指四接「以氣換油」改善空汙，王醒之：愚民式偽善。記者游明煌／攝影
陳揆指四接「以氣換油」改善空汙，王醒之：愚民式偽善。記者游明煌／攝影

行政院長陳建仁今天說，協和電廠「以氣換油」計畫最重要可以確保基隆及北台灣的能源供應，且讓基隆的空氣品質能夠更好，減少空氣汙染。守護外木山行動小組召集人王醒之批評，用「改善空氣品質」、「提供充分電力」為由來逼基隆人吞下四接的說法都是「愚民式的偽善」。

陳建仁上午出席世界自行車日活動在基隆外木山海岸受訪說，依法行政相當地重要；這一次協和電廠「以氣換油」增氣的計畫，實際上除了可以減少碳排以外，更重要的也可以確保基隆以及北台灣的能源供應，而且也讓基隆的空氣品質能夠更好，減少空氣汙染。

王醒之回應，他寧可相信陳建仁所言是在資訊被蒙蔽的情況下說的，因為已經有越來越多基隆人知道，所有用「改善空氣品質」、「提供充分電力」為由來逼基隆人吞下四接的說法都是「愚民式的偽善」。

王醒之怒批，近百年來，光是基隆地區有北部火力發電廠、深澳火力發電廠、協和火力發電廠等三座電廠長期排放空汙，基隆市長期是「北電南送」、「用肺發電」的縣市，而更離譜的是，依照台電提供的數據，未來協和電廠就算轉燃氣，懸浮微粒的排放量竟然會是現在的1.9倍、溫室氣體更高達現在的3.4倍。

協和電廠應該一次改革到位，停止填海造地，直接轉型為再生能源電廠，才是對基隆最公平的替代方案。

基隆市政府一直以來都是依法行政，前市長林右昌任內，依法行政對台電案開發案「審查放水」；而謝國樑市長也是依法行政，「亡羊補牢」廢止之前的公文，都是針對基隆市的水產動植物保育區的行政作為。

王醒之認為，但環保署在台電填海造地3.0東移版的「範疇界定」爭議還沒釐清前，意欲強勢推動環評審查，已經明確違反環評法第10條與環評作業準則第8條的相關規定，「環保署有沒有依法行政應該一目瞭然」。

王醒之 空氣品質

延伸閱讀

亞洲首個公衛師公會今成立 陳建仁：公衛可以救多人

陳建仁說「四接要依法行政」 謝國樑：中央地方都依法行政

影／黨內連爆性騷吃案 陳建仁：痛心、持續推動性平教育

蔡總統台電四接旁騎車 陳建仁：續和基市府溝通要依法行政

相關新聞

台馬之星驚傳故障！389名旅客海上滯留3小時 拖船救援

基隆到馬祖的「台馬之星」客輪昨天晚上從基隆港出發，今天清晨4點左右在距離馬祖30海浬處發電機故障，船上共389名旅客滯留...

15縣市大雨特報、雲嘉大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊

中央氣象局發布15縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天桃園以北、中南部地區及竹苗、花蓮山區有局部大雨發...

好熱「可以換季了」 彭啟明：下周颱風、鋒面、西南季風都可能

天氣酷熱，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，這幾天好像是夏天到了，「的確是，真的可以換季了，...

缺蛋危機跟蛋箱太髒有關！雞協促洗乾淨 否則恐重罰15萬

從去年底開始，因禽流感疫情嚴峻，造成今年上半年台灣地區發生史上最長的缺蛋危機。在精進專家會議上，學者不斷提起，蛋箱髒、頻...

重複蛋箱頻繁進牧場難控疫情 專家籲要有退場機制

我國在民國104年時，也曾經推動雞蛋一次性包材政策，當時就是為了雞蛋洗選作準備，希望藉由乾淨洗選的雞蛋，放入一次性使用的...

亞洲首個公衛師公會今成立 陳建仁：公衛可以救多人

台北公共衛生師公會今天誓師成立，是全亞洲、全台首個公共衛生師公會。行政院長陳建仁以影片致詞表示，自己的老師、台灣公共衛生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦