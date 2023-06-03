陳揆指四接「以氣換油」改善空汙 王醒之：愚民式偽善

行政院長陳建仁今天說，協和電廠「以氣換油」計畫最重要可以確保基隆及北台灣的能源供應，且讓基隆的空氣品質能夠更好，減少空氣汙染。守護外木山行動小組召集人王醒之批評，用「改善空氣品質」、「提供充分電力」為由來逼基隆人吞下四接的說法都是「愚民式的偽善」。

陳建仁上午出席世界自行車日活動在基隆外木山海岸受訪說，依法行政相當地重要；這一次協和電廠「以氣換油」增氣的計畫，實際上除了可以減少碳排以外，更重要的也可以確保基隆以及北台灣的能源供應，而且也讓基隆的空氣品質能夠更好，減少空氣汙染。

王醒之回應，他寧可相信陳建仁所言是在資訊被蒙蔽的情況下說的，因為已經有越來越多基隆人知道，所有用「改善空氣品質」、「提供充分電力」為由來逼基隆人吞下四接的說法都是「愚民式的偽善」。

王醒之怒批，近百年來，光是基隆地區有北部火力發電廠、深澳火力發電廠、協和火力發電廠等三座電廠長期排放空汙，基隆市長期是「北電南送」、「用肺發電」的縣市，而更離譜的是，依照台電提供的數據，未來協和電廠就算轉燃氣，懸浮微粒的排放量竟然會是現在的1.9倍、溫室氣體更高達現在的3.4倍。

協和電廠應該一次改革到位，停止填海造地，直接轉型為再生能源電廠，才是對基隆最公平的替代方案。

基隆市政府一直以來都是依法行政，前市長林右昌任內，依法行政對台電案開發案「審查放水」；而謝國樑市長也是依法行政，「亡羊補牢」廢止之前的公文，都是針對基隆市的水產動植物保育區的行政作為。

王醒之認為，但環保署在台電填海造地3.0東移版的「範疇界定」爭議還沒釐清前，意欲強勢推動環評審查，已經明確違反環評法第10條與環評作業準則第8條的相關規定，「環保署有沒有依法行政應該一目瞭然」。