響應世界自行車日 林襄、林彥君「雙代言人」領騎來嘉BIKE

交通部主辦2023世界自行車日全台環騎活動，將全長960.8公里環島自行車道1號線分45個路段，透過「環騎圓夢APP」與全台車友同時騎乘繪製台灣形狀，路線編號17騎乘活動，由嘉市府與阿里山國家風景區管理處承辦，上午從北香湖公園出發，到台南市柳營區7-11新天地門市，共計26.4公里。

上午大雨停止，穿緊身清涼運動服的女藝人林襄、林彥君「雙代言人」，與市府觀光新聞處長張婉芬、阿管處主任邱盈達、議員等來賓出席騎乘，推廣嘉市觀光旅遊、特色美食與自行車道建置成果，典禮結束，大批車友踩踏鐵馬向前行。

活動有逾百名車友，林彥君、林襄與車友騎乘同樂吸睛。林彥君說，熱愛自行車運動，曾成功挑戰武嶺，歡迎全國民眾來嘉市騎YouBike。林襄表示，嘉市除有環市自行車道與YouBike，還有許多特色風格「潮選店」，是適合慢遊體驗城市。

張婉芬說，嘉市打造「低碳、綠色」城市品牌，完成第一條自行車專用道嘉油鐵馬道，爭取營建署補助，串連優化自行車道騎乘環境，完成主線25公里「環市自行車道」串聯各景點，讓遊客3小時環遊嘉市一圈，導入公共自行車YouBike 2.0，建置超過145個租賃站點，站點建置密度高。