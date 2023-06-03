世界自行車日全台大串連 鄭文燦領騎南部場熱推大鵬灣
交通部觀光局為響應6月3日世界自行車日活動，今天分台灣北、中、南3地騎乘；南部場由行政院副院長鄭文燦、屏東縣長周春米、交通部次長祁文中及單車界「網紅」小D等人領騎，鵬管處邀集屏東科技大學師生、遊客逾200人，從大鵬灣國家風景區騎至枋寮水底寮7-11維軒門市，騎乘距離為16.51公里，鄭文燦熱推大鵬灣是單車遊樂園。
為迎接疫後觀光復甦，交通部觀光局於6月3日世界自行車日同步辦理「2023世界自行車日單車遊程嘉年華」，分北、中、南3地騎乘；活動出發同時，由交通部運輸研究所將環台自行車路線劃分成45條路段，分別騎乘自行車至各路段終點，並透過環騎圓夢APP紀錄騎乘軌跡，串連騎乘軌跡拚成台灣形狀。
今天台灣北中南3地同步辦理騎乘及貴賓車友連線活動，北部場(基隆湖海灣至萬里國聖埔)、中部場(東勢客家文化園區至后里馬場)及南部場(大鵬灣遊客中心至大鵬灣國際休閒特區折返)；出席南部場領騎的鄭文燦說，此次串連全台45段騎乘軌跡，巧妙拼成台灣形狀，彰顯自行車旅遊在寶島上的蓬勃發展，並展現政府與民間部門推動節能減碳目標的努力與決心。
鵬管處說，大鵬灣環灣自行車道全長11.7公里，鵬管處打造為為獨立自行車道，沿潟湖而行，沿途景色優美、海天一色、路況良好、行車安全，慢遊騎乘一圈約需2小時，再結合周邊鄉鎮觀光圈的人文生態與美食小吃景點，與大都市的「都市自行車道」系統相較，視覺更開闊、心情更輕鬆，更貼近樂活精神。
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