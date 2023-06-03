廣告達人小紀「麥香思想起」畫展 描繪彰化鄉間小麥農身影

《本報訊》今年5月30日至6月14日紀淵字在台北大夏藝廊舉辦「麥香思鄉起Fields of Nostalgia」畫展，專題描繪彰化二林、芳苑鄉間小麥農春收身影；6月3日（星期六）上午，廣告達人「小紀」特別邀請五年來日思夜想的彰化「小麥農」朋友們北上小敘，並參加當天下午二點開幕茶會。

紀淵字於「開幕茶會」中更約集了「喜願行」施明煌與馬修·連恩等長期力挺支持「彰化小麥農」契作的苦行者共襄盛舉，ㄧ齊見證60幅「小麥農人物」特寫速描暨20幅家鄉味極濃的巨畫（110*110亞克力顏料）的首展。

廣告創意達人「猩猩」紀淵字數十年間敏銳的筆觸轉進彰化鄉間百公頃小麥田，過去為了每週回鄉探望父母親緣起重新認識彰化二林、芳苑友善的土地與辛勤耕種的小麥農朋友，透過對小麥農黝黑皺緊臉龐的感動，從而深交堅持「喜願」理念的施明煌。近五年間父母親相繼離世，「創意頑童」紀淵字思念不已甚難忘懷，遂振筆作畫遷情「麥香」，尋著近似父母親的臉紋，描繪出小麥農朋友們苦中有樂的樸拙神情。80幅純接地氣的鄉土作品，另類反思「喜願」契作、「喜願麵包」的成長，從小紀「猩猩知我心」系列再次昇華，肌里間深究故鄉父母土地殷實的奉獻。

很多位「小麥農」朋友們終年忙於一、二期稻作，接著在每年十月間契作有機小麥，120天後的次年春收，未曾想過歇會兒，甚至沒機會偷空北上逛逛；這回藉著描繪他們的「思想起麥香」畫展，當上畫裡主角受邀搭專車來台北城小遊，啖嚐「陸光大姊」的眷村菜，參加畫展開幕茶會；第一回迎起「北漂遊子」的思鄉情懷，第一回參加城市行禮如儀的茶會，第一回弄清楚「眷村菜」有啥，又頭一回對比看看「台北人」的喜願，不知道情緒上是百感交集，還是仍然「我種知我在」；彰化鄉間稻香、麥香、以及喜願行匯集農夫、藝術家傳到台北城最高學府「大夏藝廊」，真是疫情後難般的聚會，值得回味深思！

「紀淵字」曾經是廣告創意大師、城市藝術觀察家、塗鴉線條繪畫大都會景觀的畫家，基礎厚實感情豐富，信筆表達創意傳透人心。盛名三、四十年後，思親思鄉之虞，關懷社會，移情專注藝術創作，更顯名家功力。

《本報訊》今年5月30日至6月14日紀淵字在台北大夏藝廊舉辦「麥香思鄉起Fields of Nostalgia」畫展，專題描繪彰化二林、芳苑鄉間小麥農春收身影。 圖／作者提供

《本報訊》今年5月30日至6月14日紀淵字在台北大夏藝廊舉辦「麥香思鄉起Fields of Nostalgia」畫展，專題描繪彰化二林、芳苑鄉間小麥農春收身影。 圖／作者提供