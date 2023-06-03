快訊

中醫科學家稀缺？清冠開發者：台灣缺基礎建設阻礙研發

日本暴雨釀多地災情！1死2失蹤 交通大規模中斷、旅客睡機場

搶搭預售屋「可換約」末班車 自住或投資差很大

廣告達人小紀「麥香思想起」畫展 描繪彰化鄉間小麥農身影

聯合新聞網／ 台北訊
《本報訊》今年5月30日至6月14日紀淵字在台北大夏藝廊舉辦「麥香思鄉起Fields of Nostalgia」畫展，專題描繪彰化二林、芳苑鄉間小麥農春收身影。 圖／作者提供
《本報訊》今年5月30日至6月14日紀淵字在台北大夏藝廊舉辦「麥香思鄉起Fields of Nostalgia」畫展，專題描繪彰化二林、芳苑鄉間小麥農春收身影。 圖／作者提供

《本報訊》今年5月30日至6月14日紀淵字在台北大夏藝廊舉辦「麥香思鄉起Fields of Nostalgia」畫展，專題描繪彰化二林、芳苑鄉間小麥農春收身影；6月3日（星期六）上午，廣告達人「小紀」特別邀請五年來日思夜想的彰化「小麥農」朋友們北上小敘，並參加當天下午二點開幕茶會。

紀淵字於「開幕茶會」中更約集了「喜願行」施明煌與馬修·連恩等長期力挺支持「彰化小麥農」契作的苦行者共襄盛舉，ㄧ齊見證60幅「小麥農人物」特寫速描暨20幅家鄉味極濃的巨畫（110*110亞克力顏料）的首展。

廣告創意達人「猩猩」紀淵字數十年間敏銳的筆觸轉進彰化鄉間百公頃小麥田，過去為了每週回鄉探望父母親緣起重新認識彰化二林、芳苑友善的土地與辛勤耕種的小麥農朋友，透過對小麥農黝黑皺緊臉龐的感動，從而深交堅持「喜願」理念的施明煌。近五年間父母親相繼離世，「創意頑童」紀淵字思念不已甚難忘懷，遂振筆作畫遷情「麥香」，尋著近似父母親的臉紋，描繪出小麥農朋友們苦中有樂的樸拙神情。80幅純接地氣的鄉土作品，另類反思「喜願」契作、「喜願麵包」的成長，從小紀「猩猩知我心」系列再次昇華，肌里間深究故鄉父母土地殷實的奉獻。

很多位「小麥農」朋友們終年忙於一、二期稻作，接著在每年十月間契作有機小麥，120天後的次年春收，未曾想過歇會兒，甚至沒機會偷空北上逛逛；這回藉著描繪他們的「思想起麥香」畫展，當上畫裡主角受邀搭專車來台北城小遊，啖嚐「陸光大姊」的眷村菜，參加畫展開幕茶會；第一回迎起「北漂遊子」的思鄉情懷，第一回參加城市行禮如儀的茶會，第一回弄清楚「眷村菜」有啥，又頭一回對比看看「台北人」的喜願，不知道情緒上是百感交集，還是仍然「我種知我在」；彰化鄉間稻香、麥香、以及喜願行匯集農夫、藝術家傳到台北城最高學府「大夏藝廊」，真是疫情後難般的聚會，值得回味深思！

「紀淵字」曾經是廣告創意大師、城市藝術觀察家、塗鴉線條繪畫大都會景觀的畫家，基礎厚實感情豐富，信筆表達創意傳透人心。盛名三、四十年後，思親思鄉之虞，關懷社會，移情專注藝術創作，更顯名家功力。

《本報訊》今年5月30日至6月14日紀淵字在台北大夏藝廊舉辦「麥香思鄉起Fields of Nostalgia」畫展，專題描繪彰化二林、芳苑鄉間小麥農春收身影。 圖／作者提供
《本報訊》今年5月30日至6月14日紀淵字在台北大夏藝廊舉辦「麥香思鄉起Fields of Nostalgia」畫展，專題描繪彰化二林、芳苑鄉間小麥農春收身影。 圖／作者提供

《本報訊》今年5月30日至6月14日紀淵字在台北大夏藝廊舉辦「麥香思鄉起Fields of Nostalgia」畫展，專題描繪彰化二林、芳苑鄉間小麥農春收身影。 圖／作者提供
《本報訊》今年5月30日至6月14日紀淵字在台北大夏藝廊舉辦「麥香思鄉起Fields of Nostalgia」畫展，專題描繪彰化二林、芳苑鄉間小麥農春收身影。 圖／作者提供

《本報訊》今年5月30日至6月14日紀淵字在台北大夏藝廊舉辦「麥香思鄉起Fields of Nostalgia」畫展，專題描繪彰化二林、芳苑鄉間小麥農春收身影。 圖／作者提供
《本報訊》今年5月30日至6月14日紀淵字在台北大夏藝廊舉辦「麥香思鄉起Fields of Nostalgia」畫展，專題描繪彰化二林、芳苑鄉間小麥農春收身影。 圖／作者提供

彰化 廣告 小麥 二期稻作

相關新聞

好熱「可以換季了」 彭啟明：下周颱風、鋒面、西南季風都可能

天氣酷熱，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，這幾天好像是夏天到了，「的確是，真的可以換季了，...

缺蛋危機跟蛋箱太髒有關！雞協促洗乾淨 否則恐重罰15萬

從去年底開始，因禽流感疫情嚴峻，造成今年上半年台灣地區發生史上最長的缺蛋危機。在精進專家會議上，學者不斷提起，蛋箱髒、頻...

重複蛋箱頻繁進牧場難控疫情 專家籲要有退場機制

我國在民國104年時，也曾經推動雞蛋一次性包材政策，當時就是為了雞蛋洗選作準備，希望藉由乾淨洗選的雞蛋，放入一次性使用的...

彰化至台南5縣市大雨特報 注意短延時強降雨

中央氣象局說，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天彰化至台南地區有局部大雨發生的機率。大雨：彰化縣、雲林縣、嘉義市、...

亞洲首個公衛師公會今成立 陳建仁：公衛可以救多人

台北公共衛生師公會今天誓師成立，是全亞洲、全台首個公共衛生師公會。行政院長陳建仁以影片致詞表示，自己的老師、台灣公共衛生...

響應世界自行車日 林襄、林彥君「雙代言人」領騎來嘉BIKE

交通部主辦2023世界自行車日全台環騎活動，將全長960.8公里環島自行車道1號線分45個路段，透過「環騎圓夢APP」與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦