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新北環快防蝕工程 5日起三重端部分路段於夜間須改道

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北養工處將於6月5日至9月2日，每日夜間11時30分至翌日上午5時30分，辦理新北環快高架橋油漆工程，屆時將封閉部分三重環河南路和福德南路下橋匝道，用路人須提早改道。圖／新北工務局提供
新北養工處將於6月5日至9月2日，每日夜間11時30分至翌日上午5時30分，辦理新北環快高架橋油漆工程，屆時將封閉部分三重環河南路和福德南路下橋匝道，用路人須提早改道。圖／新北工務局提供

新北環快是連結當地溪南及溪北地區的要道，長期使用下，鋼橋表面塗層已有多處老化鏽蝕。新北養工處規畫防蝕塗裝，將於6月5日至9月2日每日夜間11時30分至翌日上午5時30分，封閉部分三重環河南路和福德南路下橋匝道，民眾於期間須提早改道。

養工處指出，新北環快是淡水河西側沿岸中和、永和、新店、板橋、三重等區對外要道，銜接至台64線與雙北市聯外橋梁，經檢視鋼橋表面塗層，已有多處老化鏽蝕，因此安排防蝕塗裝工程，以延長橋梁使用年限。

養工處說明，工程分兩階段進行，第一階段從6月5日至7月19日，施作並封閉新北環快高架橋鄰三重環河南路南向車道靠住宅側路段，車輛請改由福德南路至正義南路口接環河南路通行。

第二階段為7月20日至9月2日，將施作新北環快高架橋鄰三重環河南路北向車道靠近河堤側路段，屆時封閉環河南路北向路段及新北環快福德南路下橋匝道。平面車輛改由正義南路右轉接重新路二段後，再右轉接往環河南路方向；高架車輛則提前於成功路匝道或續行至龍門路匝道下橋。

養工處提醒，施工期間請用路人依現場指示牌面改道通行，並遵守交維管制人員導引以確保行車安全，施工期間若遇雨則順延，敬請諒解施工造成的不便。

新北養工處將於6月5日至9月2日，每日夜間11時30分至翌日上午5時30分，辦理新北環快高架橋油漆工程，屆時將封閉部分三重環河南路和福德南路下橋匝道，用路人須提早改道。圖／新北工務局提供
新北養工處將於6月5日至9月2日，每日夜間11時30分至翌日上午5時30分，辦理新北環快高架橋油漆工程，屆時將封閉部分三重環河南路和福德南路下橋匝道，用路人須提早改道。圖／新北工務局提供
新北養工處將於6月5日至9月2日，每日夜間11時30分至翌日上午5時30分，辦理新北環快高架橋油漆工程，屆時將封閉部分三重環河南路和福德南路下橋匝道，用路人須提早改道。圖／新北工務局提供
新北養工處將於6月5日至9月2日，每日夜間11時30分至翌日上午5時30分，辦理新北環快高架橋油漆工程，屆時將封閉部分三重環河南路和福德南路下橋匝道，用路人須提早改道。圖／新北工務局提供

新北 高架橋

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