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老菸槍呼吸有「咻」聲要注意 快去檢查是否罹患「肺阻塞」

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東榮民總醫院引進屏東最新脈衝震盪肺功能測定 (IOS)能測量肺小氣道阻塞。圖／屏東榮總提供
屏東榮民總醫院引進屏東最新脈衝震盪肺功能測定 (IOS)能測量肺小氣道阻塞。圖／屏東榮總提供

多數民眾長年為肺病侵擾，其中肺癌更連18年居國人10大死因首位，肺阻塞則占第7位，今適逢「禁菸節」，屏東榮總醫師陳映守表示，肺阻塞是不完全可逆的慢性呼吸道發炎，最主要危險因子為抽菸，抽菸病患一定要戒菸，定期施打流感、肺炎鏈球菌等疫苗、少量多餐，避免腹部脹，能有效舒緩呼吸不適，若體力允許則應適當運動

56歲黃男菸齡近30年，不時會菸咳，在工地工作經常要搬重物上下樓梯，近期覺得爬樓梯特別喘，用力吐氣時還會聽到「咻」的聲音，家人驚覺不對勁，馬上帶他到屏東榮總胸腔內科看診，進行肺功能檢查，發現黃男為「慢性阻塞性肺病」，俗稱「肺阻塞」，使用長效吸入型支氣管擴張劑，搭配「肺復原運動」，逐漸改善咳、痰、喘等症狀。

醫師陳映守表示，部分肺阻塞的個案不是完全單一的原因，可能有合併其他潛在惡化因子，或危險因子包含老化、基因遺傳、空氣汙染等，或是本身合併氣喘等潛在性疾病，在去除惡化因子或針對氣喘做一些適當治療後，呼吸道阻塞也可獲得明顯或部分的改善，因此慢性肺阻塞是一個「不完全可逆」的呼吸道阻塞疾病。

他指出，肺功能檢查是診斷肺阻塞的第一步，確定阻塞的情形與後續的嚴重程度，搭配胸部X光，及胸部電腦斷層檢查，評估是否有肺阻塞合併相關心肺共病症，包含肺癌、肺部感染、心臟衰竭、支氣管擴張症等等。

他說，常見症狀包含「咳、痰、悶、喘」合併漸進式的呼吸困難等，透過藥物可改善病患的呼吸困難症狀、生活品質、運動耐受度以及降低急性惡化的風險，目前藥物可以分為吸入型和口服型藥物。吸入型藥物為肺阻塞首選藥物，能直接作用於肺部，達到最佳療效，而且副作用最少，再根據病患的狀況加入輔助口服用藥。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

屏東榮民總醫院呼吸治療師曾思萍（右一）為病患安排肺復原的療程運動。圖／屏東榮總提供
屏東榮民總醫院呼吸治療師曾思萍（右一）為病患安排肺復原的療程運動。圖／屏東榮總提供

運動 氣喘 醫師 抽菸

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