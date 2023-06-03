瑪娃颱風遠離嘉義 水庫未進帳 水公司：水情燈號未改本月供水無虞
瑪娃颱風遠離，外圍環流影響帶來降雨集中北部和東北部，嘉義仁義潭、蘭潭水庫盼颱風帶來雨水挹注落空，5月未「入梅」，擔心本月又落空，水公司第五區管理處說，嘉義縣市水情燈號維持「減壓供水」黃燈， 以目前每日約8萬噸出水量估計，至6月底仍供水無虞。
水公司第五區管理處說，仁義潭、蘭潭水庫日進水量4.9萬噸，截至昨天為止，2座水庫合計蓄水量809.53(23.75%)萬噸，較去年同期2579.33(74.59%)萬噸，減少1769.8萬噸，以目前每日約8萬噸出水量估計，至6月底仍供水無虞。
為減少兩水庫出水量，目前每日仍由雲林系統支援10萬噸，曾文系統支援11萬噸。目前由於雲林持續支援嘉義水量10萬，以及嘉南大圳增加取水，加以5月下旬仁義潭水庫仍有少量進水補充，目前尚無限水規畫。
受惠於前一波鋒面降雨，阿里山系統每日進水量逾2000噸，目前蓄水池水量已逾4萬9000噸，以每日供水500至600噸估計，用水無虞，樂野系統進水量每日逾1000噸，以平日用水800噸及假日用水950噸估，足以因應每日用水所需，且必要時可由阿里山支援，供水無虞。
經濟部日前舉辦旱災中央災害應變中心第4次工作會報，宣布因應近期各地水情有好轉，新竹及苗栗轉為水情正常藍燈，其餘地區水情燈號維持不變；黃燈以上地區節水力道適度放寬，將「減量供水」橙燈的台南、高雄，以及「減壓供水」黃燈的台中、嘉義，民生夜間減壓時段縮短2小時。
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