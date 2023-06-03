快訊

民進黨性騷連8爆 賴清德提3改革「不會考量選舉有任何改變」

蓄勢待發的聖嬰現象 賈新興：7月前出現機率高

瑪娃颱風遠離嘉義 水庫未進帳 水公司：水情燈號未改本月供水無虞

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
瑪娃颱風遠離，外圍環流影響帶來降雨集中北部和東北部，嘉義仁義潭、蘭潭水庫盼颱風帶來雨水挹注落空，5月未「入梅」，擔心本月又落空，圖為蘭潭水庫。記者魯永明／攝影
瑪娃颱風遠離，外圍環流影響帶來降雨集中北部和東北部，嘉義仁義潭、蘭潭水庫盼颱風帶來雨水挹注落空，5月未「入梅」，擔心本月又落空，圖為蘭潭水庫。記者魯永明／攝影

瑪娃颱風遠離，外圍環流影響帶來降雨集中北部和東北部，嘉義仁義潭、蘭潭水庫盼颱風帶來雨水挹注落空，5月未「入梅」，擔心本月又落空，水公司第五區管理處說，嘉義縣市水情燈號維持「減壓供水」黃燈， 以目前每日約8萬噸出水量估計，至6月底仍供水無虞。

水公司第五區管理處說，仁義潭、蘭潭水庫日進水量4.9萬噸，截至昨天為止，2座水庫合計蓄水量809.53(23.75%)萬噸，較去年同期2579.33(74.59%)萬噸，減少1769.8萬噸，以目前每日約8萬噸出水量估計，至6月底仍供水無虞。

為減少兩水庫出水量，目前每日仍由雲林系統支援10萬噸，曾文系統支援11萬噸。目前由於雲林持續支援嘉義水量10萬，以及嘉南大圳增加取水，加以5月下旬仁義潭水庫仍有少量進水補充，目前尚無限水規畫。

受惠於前一波鋒面降雨，阿里山系統每日進水量逾2000噸，目前蓄水池水量已逾4萬9000噸，以每日供水500至600噸估計，用水無虞，樂野系統進水量每日逾1000噸，以平日用水800噸及假日用水950噸估，足以因應每日用水所需，且必要時可由阿里山支援，供水無虞。

經濟部日前舉辦旱災中央災害應變中心第4次工作會報，宣布因應近期各地水情有好轉，新竹及苗栗轉為水情正常藍燈，其餘地區水情燈號維持不變；黃燈以上地區節水力道適度放寬，將「減量供水」橙燈的台南、高雄，以及「減壓供水」黃燈的台中、嘉義，民生夜間減壓時段縮短2小時。

瑪娃颱風遠離，外圍環流影響帶來降雨集中北部和東北部，嘉義仁義潭、蘭潭水庫盼颱風帶來雨水挹注落空，5月未「入梅」，擔心本月又落空，圖為仁義潭水庫。記者魯永明／攝影
瑪娃颱風遠離，外圍環流影響帶來降雨集中北部和東北部，嘉義仁義潭、蘭潭水庫盼颱風帶來雨水挹注落空，5月未「入梅」，擔心本月又落空，圖為仁義潭水庫。記者魯永明／攝影

水庫 嘉義 瑪娃颱風

延伸閱讀

蓄勢待發的聖嬰現象 賈新興：7月前出現機率高

關島遭颱風瑪娃侵襲 台灣捐20萬美元協助重建

石門水庫蓄容破億了 這水庫預估今會滿溢

瑪娃挾風帶雨逼近日本 當局籲本州中部、四國數萬人撤離

相關新聞

未來1周慎防劇烈天氣 吳德榮：下周五梅雨季第5波鋒面接近

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天南投縣有局部大雨或豪雨，中南部地區有局部大雨發生的機率，...

下周可能颱風生成？專家：觀察是否影響梅雨或西南風走向

天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，今天台灣位於暖濕的南風環境內，清晨中南部沿海有短暫陣雨發生機會。中央氣象局發布彰化縣、雲...

對流旺5縣市大雨特報 台南上看36度高溫

中央氣象局發布彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天彰化至台南地區有局...

瑪娃颱風遠離嘉義 水庫未進帳 水公司：水情燈號未改本月供水無虞

瑪娃颱風遠離，外圍環流影響帶來降雨集中北部和東北部，嘉義仁義潭、蘭潭水庫盼颱風帶來雨水挹注落空，5月未「入梅」，擔心本月...

會懷念學生時期嗎？網提唸書時和出社會後「這點差別」超有感

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「學生時期」相關話題的網路聲量，帶您了解網友對於是否懷念學生時期的正反觀點。

重案追緝令／消失的密室囚少女66小時...警2度搜索撲空 一通神秘電話助破案

暑假將屆，打工小心落陷阱！高雄14歲少女，2年前被曾犯下下藥性侵少女的保全員羅育祥，以暑期應徵電玩陪打員為由，略誘北上，囚禁新竹密室長達66小時；這齣宛若台版「消失的密室」，警方上門2次都找不到，一個不存在的房間，直到一通神秘電話打來，少女才得以獲救...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦