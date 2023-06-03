蓄勢待發的聖嬰現象 賈新興：7月前出現機率高

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，最近3個月的海溫距平圖顯示，秘魯外海的海溫異常偏暖。根據聖嬰指標顯示，今年2月至4月數值為-0.2，預報則顯示於5至7月出現聖嬰的機率高達8成，持續至冬季仍有7成機率，「蓄勢待發的聖嬰現象」。

強度方面，他說，電腦模式預估有略超過1.5度，屬於中等強度的聖嬰現象，主觀綜合預報則顯示，略接近於1度，屬於弱聖嬰現象。

聖嬰現象的可能影響，賈新興表示，颱風生成位置偏東偏南，颱風生命期長，強調偏強。至於大家關心的侵襲台灣的颱風，關聯性則不高，需視颱風生成後當時的大氣環境。

根據中央氣象局網站，聖嬰與反聖嬰現象，對西北太平洋颱風生成總數、侵台颱風總數影響均不大，主要是對颱風生成位置的影響。在聖嬰發展年的夏季及秋季，西北太平洋颱風生成位置比正常年較偏向東南，即距離台灣與東亞陸地較遠，所以，颱風在洋面上的時間較長，颱風強度亦略為偏強。反之，在反聖嬰發展年的夏季及秋季，西北太平洋颱風生成位置比正常年較偏向西北，颱風在洋面上的時間較短，颱風強度略為偏弱。不過，聖嬰及反聖嬰現象並非影響西北太平洋颱風生成位置的唯一因素，在個案間還是有很大的差異。

氣象局日前發布6月至8月季長期天氣展望，氣象局也指出，監測資料顯示，目前熱帶太平洋及大氣環流已回復正常狀態，赤道東、西太平洋海溫呈現持續增暖的趨勢，預計夏季開始有朝聖嬰發展的可能。