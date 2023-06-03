下周可能颱風生成？專家：觀察是否影響梅雨或西南風走向

天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，今天台灣位於暖濕的南風環境內，清晨中南部沿海有短暫陣雨發生機會。中央氣象局發布彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天彰化至台南地區有局部大雨發生的機率。

廖于霆說，上午各地多是陽光露臉的好天氣，下午各地山區，尤其是中南部山區有明顯午後雷陣雨發生機會，若要前往山區活動，一定要提高警覺，留意自身安全。

氣溫方面，今天若沒下雨的時候，中午仍感覺悶熱，西半部平地高溫可達32至34度，多補充水分。到了晚上，南部山區仍有陣雨或雷雨，其他地區則轉為多雲到晴。

明天台灣的大環境仍無變化，中南部沿海清晨有陣雨。他表示，上午各地多是晴到多雲天氣，下午山區仍有午後雷陣雨。各地中午高溫31-33度，感受悶熱，外出要穿著較透氣衣物。

廖于霆說，未來一周鋒面都在浙江一帶活動，離台灣並不遠，但暫無南下跡象。台灣都位於暖濕南風環境內，天氣不穩定，山區午後雷陣雨機會高，有安排登山溯溪行程，要注意午後天氣變化。

另外，他表示，菲律賓東方海面持續有擾動發展，下周可能有颱風生成，是否會對台灣天氣造成間接影響，影響梅雨鋒面或西南風走向，還有待觀察。