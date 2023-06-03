玉山站80歲了！氣象局邀你7月局慶同歡、合影壯麗美景

中央氣象局一年一度的局慶開放參觀活動，將在7月1日、7月2日舉行。今年活動主題是「玉山80-堅持與創新」，氣象局說，有跟玉山頂峰合照的機會（等2個人咖啡）、一覽玉山風采（玉山照片靜態展），還可以跟玉山氣象站的觀測員遠端連線。

局慶開放參觀活動還有各種主題展覽，包括氣象觀測、衛星、雷達、預報、資訊、海象、氣候、地震、天文、太空天氣等。以及各種體驗，例如太陽黑子觀測、AR、VR、SOS地球展示系統，及專題演講等。

玉山氣象站成立至今滿80周年，也是阿里山氣象站滿90周年。今年開放參觀活動，在氣象局3樓設特展主題區，現場復刻玉山氣象站等2個人咖啡網紅擺拍場景，讓民眾拍出百萬壯麗美景，還可即時連線和玉山人員互動。

玉山及阿里山攝影展可看到高山氣象站的靜謐美、光和影，現場還有氣象知識抓抓樂，挑戰自己的氣象科普常識。以及迷霧實境秀體驗霧中行車、動手玩沙箱等體驗遊戲。

氣象局說，在1樓戶外廣場設置高空氣球施放祈福送愛，讓氣球帶著祝福緩緩升空，在沉浸式體驗中了解氣象觀測的作業方式。還邀請內政部空中勤務總隊，分享翱翔在雲霧與山林中的飛行體驗；有玉山國家公園管理處所帶來的玉山生態保護及自然美景。