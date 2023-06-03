最快何時解旱象？氣象局：6月中旬西南風及鋒面影響機會大

颱風遠離，目前仍是梅雨季，民眾期待梅雨解除旱象。中央氣象局發布未來4周（今起至6月30日）天氣展期預測，「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，6月中旬西南風及鋒面影響機會，高溫略降，各地有降雨機會，西半部有局部大雨發生機率。

氣象局說，颱風過後，模式預測未來第1周各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。第2至3周西南風及鋒面影響機會，高溫略降，各地有降雨機會，西半部有局部大雨發生機率。第4周鋒面有逐漸北移可能，台灣附近水氣減少。梅雨季預報不確定性較大，留意氣象局最新資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

模式溫度指標預測，未來第1周溫度略高於氣候平均值；第2周溫度下降至接近氣候平均值附近。雨量指標顯示，未來兩周以第1周期末至第2周末降雨訊號相對較強，其他時候降雨訊號微弱。本期溫度及雨量指標各預報成員分散度大，預報不確定性較高。