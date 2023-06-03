豪雨特報！今明兩天出門帶雨具 吳聖宇：對流發展可能很突然

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，颱風剛過，台灣附近沒有什麼很明顯的天氣系統。但是正好在微弱北風跟南風的交會處上，大氣狀態不太穩定。周末今明兩天要留意台灣附近局部對流系統的發展狀況。

他說，包括白天的熱對流（陸地、山區為主），以及夜間因為風向交會而產生的對流（海面、陸地都會有）。這些對流的發展可能很突然，降雨範圍小。但有時單點雨量會比較大，各地都有機會出現。

吳聖宇提醒，這兩天外出要記得帶雨具備用，到山區活動要小心突然的天氣變化情況。