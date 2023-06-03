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豪雨特報！今明兩天出門帶雨具 吳聖宇：對流發展可能很突然
天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，颱風剛過，台灣附近沒有什麼很明顯的天氣系統。但是正好在微弱北風跟南風的交會處上，大氣狀態不太穩定。周末今明兩天要留意台灣附近局部對流系統的發展狀況。
他說，包括白天的熱對流（陸地、山區為主），以及夜間因為風向交會而產生的對流（海面、陸地都會有）。這些對流的發展可能很突然，降雨範圍小。但有時單點雨量會比較大，各地都有機會出現。
吳聖宇提醒，這兩天外出要記得帶雨具備用，到山區活動要小心突然的天氣變化情況。
氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南投縣有局部大雨或豪雨，中南部地區有局部大雨發生的機率，低窪地區請慎防積水。豪雨：南投縣，大雨：台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。
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