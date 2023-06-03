未來1周慎防劇烈天氣 吳德榮：下周五梅雨季第5波鋒面接近
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天南投縣有局部大雨或豪雨，中南部地區有局部大雨發生的機率，低窪地區慎防積水。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨中南部及花東有局部降雨，並有較大雨勢。
吳德榮表示，未來一周台灣處在熱力不穩定的條件下，容易有強對流發展，伴隨小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，應隨時注意氣象局的特報。
他說，今明兩天各地晴時多雲，午後有局部陣雨或雷雨發展，影響山區及部分平地、並有延續至夜間、隔天的機率。今天各地白天偏熱、遇雨氣溫稍降；北部24至32度，中部24至34度，南部25至35度，東部23至34度。
吳德榮說，下周一至周四各地晴時多雲，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨發展、並有延續至夜間、隔天的機率；各地白天仍偏熱，遇雨氣溫稍降。下周五梅雨季第5波鋒面接近，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，並有持續至夜間、隔天的機率。
吳德榮說，歐（ECMWF）、美（GFS）模式模擬皆顯示，下周菲律賓東、西兩側皆有熱帶擾動活動的跡象，但發展的強度、位置存有差異；期末（8至10天）東亞地區更有梅雨季第5波鋒面及西南氣流存在，歐、美的模擬雖差異不小，但中旬皆有醞釀成梅雨季多雨型態的機率。此為第10天模擬，已近模式的極限，可再觀察幾天。
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