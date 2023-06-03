年齡歧視 ─生活篇／年齡歧視 被刻板印象綁架

「年齡歧視」是指認為年長者是弱者就不能從事某活動，或某些族群感受到年長者的威脅而生嫌惡感，甚至有排拒的作為。 台灣社會的年齡歧視多源於對「老」不熟悉，有些透過理解脈絡與成因，可以消弭刻板印象；但有些需要透過政策的倡議、具體的作為來解決。本系列報導分為生活、工作與租屋三個篇章，希望透過更多認識，減少歧視。 保持心態年輕 比年齡重要 退休大學老師朱全斌認為，在重視皮相的社會，年齡歧視無所不在。但他認為年老與年輕，心態才是重點。有的年輕人，思想上可能有很多框架或成見，內心的自我設限、不願嘗試新事物，才是人生真正的老去。如果心態年輕，其實可以不在乎社會成見。 當社會習慣以年輕人的標準來評斷老人，而老人也因此感到不安，那就代表這是個淺碟型的社會。他提醒，社會需要好的典範，讓長者的智慧被看見，這些智慧是經過歲月累積才獲得的

「舞拾人生」創辦人羅瑋君開設專為長者設計的芭蕾舞班，幫助長者體會運動的美好。記者葉信菉／攝影

五十五歲的李蕙菁已經上了三年的芭蕾舞課，「我當初是偷偷報名，親友都不知道。」剛下課的李蕙菁臉色紅潤，女孩般羞澀地笑了：「年紀那麼大還跳芭蕾舞，會害羞。」

八十一歲的顧伯伯獨居，租屋住在雙北城區陰暗潮濕的老公寓頂樓，他的健檢報告沒有紅字、每天爬四層樓臉不紅氣不喘，政府的中低收及租屋補助也足夠支付房租，但仍然是所有房東心中的「高風險房客」，每次找房都很波折。

老人沒戴口罩 被冠上防疫破口

不久前疫情還熱，只要有個長輩沒戴口罩就湧出批評：「老人就是防疫破口！」

之前排口罩、幾個月前搶蛋，社群裡常見的言論是：「都被整天在家沒事的老人買走了！」

這些故事隱含著「年紀大就不能做…」的偏見、認為老人沒有照顧自己的能力，只要有個年長者出現不符期待的行為，所有老人就成為被批評的對象。

弘道老人基金會執行長李若綺認為，我們的社會充滿了對老的刻板印象，例如年長者沒有活力、學習力差、不快樂、抗拒新事物，這些刻板印象也潛移默化為長者的自我認識，因此老人家常說：「我老了，不行啦。」

長者愛學習 心態開放更自信

實際上，李若綺身邊有許多樂於學習的長者，學薩克斯風、學打撞球、打電競，她不久前回家，年逾七十的媽媽還拿著剛剪好的影片獻寶，說是據點老師剛教的。

她建議家人可以創造環境，引導長輩參與活動，做些有自信的事。但長者也有責任，保持開放心態，接觸不同的人與事；並且做好健康管理，因為人身體不健康時，很容易情緒低落、沒有信心。

其實「什麼年紀只能做什麼事」也是刻板印象。創立熟齡芭蕾舞教室的羅瑋君分享，熟齡芭蕾不在技巧的展現，而是透過芭蕾更認識自己、改善身體狀況，經過適切的設計，任何年齡都能學芭蕾。

現在李蕙菁總是把自己打扮美美的去上課，體態更優雅有自信，年紀相仿的朋友看見她的變化，也學她去自家附近找了熟齡芭蕾舞上課。

「年齡歧視」潛伏在社會裡，被理所當然地複製，用以評價他人看待自己。只有整個環境和個人都意識到無所不在的年齡歧視，並願意改善，才有可能打造更友善熟齡的社會。