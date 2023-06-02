職場性騷擾易被複製 學者：被害人多半帶著傷口離開

性騷擾事件連環爆，彷彿18年前制訂的性騷擾防治法被視為無物，國防大學法律系兼任講師秦季芳表示最大的問題還是人的「觀念」，不懂得拿捏人身界線，很多時候加害人都不認為有性騷舉措。為促進性別地位實質平等，性別工作平等法更早上路，但秦季芳認為徒法不能以自行，不僅雇主，受害者的直屬長官更不能迴避問題。

性騷擾防治法所稱的「性騷擾」，指的是性侵害犯罪以外，對他人做出違反意願而與性或性別有關的行為，且要包含其他情狀。例如，如果被害人順服或拒絕，就可以獲得、喪失或減損與工作、教育、訓練、服務、計畫、活動有關權益的條件。或者是透過文字、圖畫、聲音、影像等方式，或是歧視、侮辱的言行，來損害對方的人格尊嚴、令人心生畏怖、感受敵意或冒犯情境；或不當影響對方工作、教育、訓練、服務、計畫、活動或正常生活。

第25條也規範乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸臀部、胸部或其他身體隱私處，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金。不過這項為告訴乃論之罪。

另外在性別工作平等法也規定僱用受僱者30人以上，應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，且條文規定雇主於「知悉」有性騷擾情形時，應採取立即有效的糾正及補救措施。有法官舉例，曾有一名女員工指控加盟商性騷擾，雖然刑事、民事都判女方敗訴，但因公司沒在第一時間將雙方「隔開」，公司還是被處罰鍰。

秦季芳表示，許多人辯解自己的行為只是「試探」，卻可能忽略了雙方權力地位不平等，有些人被性騷擾當下可能愣呆、不曉得要推開，事後被害人卻常被遭檢討「是不是有什麼動機？」；而雇主並不是得等到當事人申訴才處理，須立即防範。但，現實的狀況往往是雇主或直屬長官質疑「有那麼嚴重嗎？」

「不重視性騷擾，這樣的行為就容易被複製」秦季芳提醒，許多人看到性騷擾沒事，就會跟著模仿；另一個隱憂是當事件發生，即便騷擾者被調整職務，被害人在職場上的環境也沒變好，最後帶著傷口離開。