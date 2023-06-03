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肌少症與雞小症 哪一個較要緊？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

兩位老同學見面。

老王：「我最近老是跌倒，爬樓梯也都沒力氣，老婆要我拿拐杖！去看了醫師，醫師說我得了肌少症。上次住院，臥床幾個星期回來以後，兩腿就沒有力量了。」

老張：「唉呀！那個只要你多吃肉類補充蛋白質，多做腿部運動，肌肉就會慢慢長回來了！不像我，老婆最近一直嫌我得了『雞小症』啊！」

老王：「雞小症？沒聽過啊！」

老張：「就是我老婆一直嫌我『雞雞』小！她沒幸福感啊！」

老王：「怎麼結婚那麼多年了，以前不嫌，現在才嫌呢？」

老張：「她小我快二、三十歲啊！我年輕時也滿OK的，只是現在大概人老了，下面的『雞雞』也老了，老是力不心，常常是蒟蒻，而且『雞雞』永遠小小的。」

年紀大了，事實上，「肌少」及「雞小」都怕。肌肉量減少，不管男女生在年紀大以後最為常見，尤其因病臥床以後的老人家，一旦病好了，因臥床期間長期兩腿未動，腿部肌肉萎縮，一旦肌肉萎縮，失去肌肉的力量，站立時容易跌倒，走路不穩，這時很多人就要靠人攙扶或拿拐杖了。

至於「雞小症」，幾乎是每一個老男人的通病，大都是局部海綿體的血管壁纖維化，血液不容易流過去，那話兒不容易充血，自然硬度不足，「雞雞」也小小的了。

還好，「雞小症」目前可以口服藍色小丸子，讓局部充血硬起來、大起來，也可以靠局部施打震波，讓局部的血管又暢通起來，血液流了過來，「雞雞」不僅變大也變硬了。

總之，不管肌少症或雞小症，目前醫療進步，只要不要諱疾忌醫，總可以讓年紀大的男人恢復青春活力，再創美滿的人生。

肝病防治學術基金會定期出版好心肝會刊、並發行B型C型肝炎暨肝癌治療小手冊，最新的好心肝會刊已出版，歡迎來電索閱。若您有肝病醫療問題請洽本會免費肝病諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢肝病相關資訊。

肝病 老婆 醫師

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