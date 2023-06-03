健康你我他／內外防疫不馬虎 天選之人靠運氣

疫苗還在排隊之際，妹妹的兩個兒子、家中的兩個女兒紛紛確診，因為防堵及隔離到位，在酒精、口罩、勤洗手及用餐分開食用的紀律下，就是四個孩子染疫，並未波及其他家人。80歲的母親、90歲的婆婆、85歲的親家母，加上我與妹妹、妹婿及老公，皆為「天選之人」。

天選之人除了防疫基本功確實執行，當然也得有天大的好運。媽媽每天上菜市場兜兜轉轉已是日常，連疫情嚴重時也攔不住她，媽媽說：「該你得就會得，想開一點。」勸阻無效，只能教她防範，口罩不取下、酒精要噴、在外不要吃東西。

妹妹在百貨公司上班，公司同仁一再確診，她老神在在不為所懼，就是口罩加上酒精，她認為現在噴酒精比灑香水還重要，在小辦公室用餐前，先噴一輪酒精消毒周遭，再取下口罩放心吃食。

家中吃飯，早就一人一盤各據一角，非常時期，用餐規矩不重要，避免飛沫唾液你濃我濃勾勾纏才是首要。

外在條件做足了，內在防禦也得跟上。我們餐餐營養均衡，食用未精緻的碳水化合物、蛋白質、脂肪、礦物質與維生素，無法從食物中攝取的營養素，就尋求保健食品的補充。每天喝大量的水與適當運動，保持愉悅的心情，內外加持之下，「天選之人」就產生了。當然還是靠運氣、很多運氣。