快訊

就是現在！首次火星現場直播 一窺紅色星球奧祕

遭「人選之人」編劇簡莉穎指控性騷擾 貝嶺駁斥：杜撰、錯置

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／內外防疫不馬虎 天選之人靠運氣

聯合報／ 文╱晴天（中市潭子）
每天喝大量的水與適當運動，保持愉悅的心情，內外加持下防疫。圖╱晴天
每天喝大量的水與適當運動，保持愉悅的心情，內外加持下防疫。圖╱晴天

疫苗還在排隊之際，妹妹的兩個兒子、家中的兩個女兒紛紛確診，因為防堵及隔離到位，在酒精口罩、勤洗手及用餐分開食用的紀律下，就是四個孩子染疫，並未波及其他家人。80歲的母親、90歲的婆婆、85歲的親家母，加上我與妹妹、妹婿及老公，皆為「天選之人」。

天選之人除了防疫基本功確實執行，當然也得有天大的好運。媽媽每天上菜市場兜兜轉轉已是日常，連疫情嚴重時也攔不住她，媽媽說：「該你得就會得，想開一點。」勸阻無效，只能教她防範，口罩不取下、酒精要噴、在外不要吃東西。

妹妹在百貨公司上班，公司同仁一再確診，她老神在在不為所懼，就是口罩加上酒精，她認為現在噴酒精比灑香水還重要，在小辦公室用餐前，先噴一輪酒精消毒周遭，再取下口罩放心吃食。

家中吃飯，早就一人一盤各據一角，非常時期，用餐規矩不重要，避免飛沫唾液你濃我濃勾勾纏才是首要。

外在條件做足了，內在防禦也得跟上。我們餐餐營養均衡，食用未精緻的碳水化合物、蛋白質、脂肪、礦物質與維生素，無法從食物中攝取的營養素，就尋求保健食品的補充。每天喝大量的水與適當運動，保持愉悅的心情，內外加持之下，「天選之人」就產生了。當然還是靠運氣、很多運氣。

酒精 口罩 確診

延伸閱讀

中製口罩混實名制獲利上千萬 加利科技遭訴及求償

下班縱慾火！男同事辦公室內「噴射體液」 她上班見染濕口罩嚇壞

今起只剩3類場所要戴口罩！7月疫情緩和有望再鬆綁

第4波疫情來襲 「天選之人」難逃！台中打疫苗好踴躍

相關新聞

缺藥問題再延燒！鼻噴劑藥叫不到貨 基層慘「以藥易藥」

國內缺藥問題不斷延燒，近期一款過敏性鼻炎用藥「艾敏釋鼻用噴液懸浮劑」短缺，基層藥局藥師紛紛在群組求援，為求貨源穩定，只能...

網紅「麵包包」假冒罹胰臟癌 洪子仁：對社會做了不好示範

IG網紅「麵包包」謊稱自己罹患癌胰臟癌，在社群上多次發表抗癌歷程，長達三年。不只醫生坦言胰臟癌難撐過超過一年，台灣醫務管...

出門帶傘！未來一周午後有雨 「這兩地」高溫上看36度

中央氣象局表示，明天起受西南風影響，各地水氣增多，其中，中南部地區降雨明顯、東半部有局部短暫雨，午後西半部地區短暫雷陣雨...

健康你我他／內外防疫不馬虎 天選之人靠運氣

疫苗還在排隊之際，妹妹的兩個兒子、家中的兩個女兒紛紛確診，因為防堵及隔離到位，在酒精、口罩、勤洗手及用餐分開食用的紀律下...

科普好健康／夜尿多、尿不乾淨 攝護腺肥大拖久傷腎

55歲王伯伯，近日開始出現頻尿、小便變細，甚至解尿困難症狀，晚上睡覺也因急尿感起床2到3次，影響睡眠品質；白天上班時小便...

肌少症與雞小症 哪一個較要緊？

兩位老同學見面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦