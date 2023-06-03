民團組碳稅聯盟 促徵碳稅

碳費預計二○二四年開徵，環保署正研擬相關子法，廿多個民間團體昨成立碳稅聯盟，主張「碳費先行，碳稅更好」，碳費收入受限於專款專用，費率若為每公噸三百元，僅約歐盟目前碳價的十分之一，缺少減量的誘因效果，又將一大部分用於補助汙染排放源，恐造成反效果，也無法接軌歐盟的ＣＢＡＭ。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，碳稅、碳費議題，過去已有很多討論，目前確定先推動碳費，徵收的準則是「先大後小」，涵蓋大的七、八成排放源進來。

台灣蠻野心足生態協會、看守台灣協會等廿多個民間團體昨成立碳稅聯盟，呼籲盡快立法從源頭課徵碳稅。中研院經濟研究所兼任研究員蕭代基表示，碳稅除了以價制量外，應成立氣候基金，擴大其效用，包括償還碳債、返還人民及調適研發等。

他也提醒，現行溫管基金多用於補貼排放者，然而排放者若減少排放，自然就可減低碳稅支出，且減碳是責任，不是做善事，不應再額外取得補貼。